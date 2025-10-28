Žestoka svađa na groblju završila šokom! Marta završila pred jurećim automobilom

Olga nije štedjela riječi, optuživši Martu za nedostatak osnovnih ljudskih osjećaja i nazvavši je sociopatom. "Ti nemaš niti trunku empatije i nisi sposobna za kajanje. A to je, draga moja, odlika sociopata", izjavila je hladno, dodavši kako je Marta "pravi školski primjerak" za tu dijagnozu.
Marta, s druge strane, nije ostala dužna. Olgine motive za dolazak u Zagreb svela je na čistu zlobu i želju za osvetom.
Sukob je dosegnuo vrhunac kada su u raspravu uvučena i njihova djeca. Olga je optužila Martu da je vlastitu kćer koristila kao pijuna kako bi pokušala vratiti bivšeg supruga Šimuna. "Svoju kćer si ti koristila kao pijuna da bi dobila Šimuna natrag", optužila ju je.
Marta je bijesno odbacila optužbe i uzvratila istom mjerom, dovodeći u pitanje motive Olgine trudnoće. "Namjerno si zatrudnjela samo da mi ga otmeš, i to dok je još bio u braku sa mnom. To je baš pravi potez svetice", sasula joj je u lice.
Potpuno slomljena, ali odlučna, Marta je obećala Olgi da joj neće dopustiti miran život. "Zagorčat ću ti život, to ti garantiram", zaprijetila je. Olga je, pak, ostala smirena dodavši: "Jednog dana ćeš dobiti točno ono što zaslužuješ. Sve se vraća, sve se plaća."
Marta se tada spotaknula i pala, a iza nje je velikom brzinom vozio automobil, a epizoda završava kočenjem i udarcem.
Finalni tjedan 'Sjena prošlosti' ne propustite od ponedjeljka do četvrtka u 20.15 sati na RTL-u, a 24 sata prije emitiranja na televiziji i na platformi Voyo.