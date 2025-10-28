Žestoka svađa na groblju završila šokom! Marta završila pred jurećim automobilom

Olga nije štedjela riječi, optuživši Martu za nedostatak osnovnih ljudskih osjećaja i nazvavši je sociopatom. "Ti nemaš niti trunku empatije i nisi sposobna za kajanje. A to je, draga moja, odlika sociopata", izjavila je hladno, dodavši kako je Marta "pravi školski primjerak" za tu dijagnozu.

Marta, s druge strane, nije ostala dužna. Olgine motive za dolazak u Zagreb svela je na čistu zlobu i želju za osvetom.

Sukob je dosegnuo vrhunac kada su u raspravu uvučena i njihova djeca. Olga je optužila Martu da je vlastitu kćer koristila kao pijuna kako bi pokušala vratiti bivšeg supruga Šimuna. "Svoju kćer si ti koristila kao pijuna da bi dobila Šimuna natrag", optužila ju je.