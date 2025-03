Žestoka svađa! Tomo podivljao na Paulinog oca: 'Marš van, gubi se van iz moje kuće, smrade'

''Smrade jedan'', uzvratio je Tomo, a Pauli je navedeno bilo sve teže slušati. ''Nesposobni majmune'', nastavio je Krsto s uvredama. ''Što je, škrti lešinaru?'', upitao je Tomo, a Krsto mu je rekao kako je on nula od čovjeka pa je Tomi 'prekipjelo'. ''Ajde, gubi se van iz moje kuće, van smrade jedan smrdljivi'', podivljao je Tomo, a Krsto je nastavio s tim da Tomo ne bi imao ništa da nije bilo njega.

''Nosio bi gaće na štapu'', rekao mu je. ''Slušaj me, progutao sam ponos da mi dođeš danas u kuću i to mi je hvala, da me cijelo vrijeme vrijeđaš'', rekao mu je Tomo, a Krsto je objasnio da niti nije za drugo nego da ga se vrijeđa.

''Marš van iz moje kuće, da se nisi nikad više vratio'', vikao je Tomo izluđeno, a Krsti je navedeno bilo smiješno. ''Bez brige, nikada više neću stupiti u tvoju kuću'', komentirao je Krsto odlazeći, a Paula je otišla za njim.

