Sjene prošlosti

Žestoka svađa u bolničkoj sobi! Šimun izgubio kontrolu: 'Ti si psihopat, Marta. I kunem ti se, uzet ću ti sve'

Marta je nakon napada završila na hitnoj s lakšim ozljedama, a bijesni Šimun ušetao je u njezinu bolničku sobu dok zaštitara nije bilo na vratima

02.09.2025 20:45

Marta je nakon napada završila na hitnoj s lakšim ozljedama, a bijesni Šimun ušetao je u njezinu bolničku sobu dok zaštitara nije bilo na vratima. "Kako si mogla biti s njom u dosluhu? S Viktorijom! Ona je ubojica, Marta. Ta žena ubila je moju majku, a ti si to znala?", povikao je.

"Sve znam! Olga mi je sve rekla. Znao sam da ste u dosluhu, da me želite uništiti, slomiti i oduzeti mi Milu", dodao je, sav izvan sebe. Marta ga je pokušala smiriti: "Molim te, smiri se i dopusti mi da ti objasnim."

Šimun
Šimun FOTO: RTL

No, Šimun je nije htio slušati. "Ti si psihopat, Marta. Mržnja te potpuno izjeda. I kunem ti se, uzet ću ti sve. Sve!"

"Zar ti je toliko teško podnijeti da je netko drugi sretan? Ljudi su umrli zbog tebe!" odbrusio joj je, a u tom je trenutku u sobu uletio inspektor i izbacio ga van jer je istraga još uvijek bila u tijeku.

Omiljena serija 'Sjene prošlosti' na rasporedu je od ponedjeljka do petka u 20.15 sati na RTL-u te 24 sata ranije na platformi Voyo.

