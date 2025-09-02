Žestoka svađa u bolničkoj sobi! Šimun izgubio kontrolu: 'Ti si psihopat, Marta. I kunem ti se, uzet ću ti sve'

Marta je nakon napada završila na hitnoj s lakšim ozljedama, a bijesni Šimun ušetao je u njezinu bolničku sobu dok zaštitara nije bilo na vratima. "Kako si mogla biti s njom u dosluhu? S Viktorijom! Ona je ubojica, Marta. Ta žena ubila je moju majku, a ti si to znala?", povikao je.
"Sve znam! Olga mi je sve rekla. Znao sam da ste u dosluhu, da me želite uništiti, slomiti i oduzeti mi Milu", dodao je, sav izvan sebe. Marta ga je pokušala smiriti: "Molim te, smiri se i dopusti mi da ti objasnim."
No, Šimun je nije htio slušati. "Ti si psihopat, Marta. Mržnja te potpuno izjeda. I kunem ti se, uzet ću ti sve. Sve!"
"Zar ti je toliko teško podnijeti da je netko drugi sretan? Ljudi su umrli zbog tebe!" odbrusio joj je, a u tom je trenutku u sobu uletio inspektor i izbacio ga van jer je istraga još uvijek bila u tijeku.
