Žestoka svađa! Tomo optužio Paulu da je planirala pobjeći s Mirom: 'Priznaj mi već jednom da završimo ovu farsu'

Brak Paule i Tome ponovno puca pod teretom nepovjerenja. Situacija je eskalirala kada je Tomo u kući zatekao Paulu sa spakiranim koferima, što je odmah probudilo sumnju u njemu. "Paula, hoćeš mi objasniti ove kofere? Jesi se ti pakirala? Jesi mislila negdje ići, s kim?", pitao ju je, ne skrivajući ljutnju.

Paula je pokušala objasniti da je riječ o bijegu od policije jer nije htjela završiti u zatvoru, no Tomo joj nije povjerovao. I dalje uvjeren da nešto skriva, uporno je tražio objašnjenje. "Znači ti si pakirala kofere i za mene i za sebe, da skupa bježimo pred zakonom? Super, znači jedan kofer je za moje stvari, jedan za tvoje?", rekao je ironično. Paula je kratko odgovorila: "Da, valjda." Kada je otvorio kofere, shvatio je da se u njima nalaze samo njezine stvari.

To ga je dodatno razbjesnilo. "Objasni mi s kim si planirala bježati jer sa mnom očito nisi, nisi mi spakirala ni čarape", rekao je, na što mu je Paula hladno uzvratila da njezin prioritet nisu bile njegove stvari. Tomo je tada izravno optužio: "Ajde, ne laži više, odgovori mi na pitanje. Mislila si bježati s Mirom, priznaj mi to već jednom da završimo ovu farsu."