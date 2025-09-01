Emisije
Novosti
Serije Filmovi Emisije Voyo
Emisije
Život na vagi FON Farma Sjene prošlosti Ljubav je na selu Večera za 5 RTL Danas RTL Direkt
TV raspored Extra video
Život na vagi FON Farma Sjene prošlosti Ljubav je na selu
Net.HR Prijave GLEDAJ NA Voyo.hr
Sjene prošlosti

Žestoka svađa! Tomo optužio Paulu da je planirala pobjeći s Mirom: 'Priznaj mi već jednom da završimo ovu farsu'

Situacija je eskalirala kada je Tomo u kući zatekao Paulu sa spakiranim koferima, što je odmah probudilo sumnju u njemu

RTL.hr
01.09.2025 20:55

Brak Paule i Tome ponovno puca pod teretom nepovjerenja. Situacija je eskalirala kada je Tomo u kući zatekao Paulu sa spakiranim koferima, što je odmah probudilo sumnju u njemu. "Paula, hoćeš mi objasniti ove kofere? Jesi se ti pakirala? Jesi mislila negdje ići, s kim?", pitao ju je, ne skrivajući ljutnju.

Tomo, Sjene prošlosti
Tomo, Sjene prošlosti FOTO: RTL

Paula je pokušala objasniti da je riječ o bijegu od policije jer nije htjela završiti u zatvoru, no Tomo joj nije povjerovao. I dalje uvjeren da nešto skriva, uporno je tražio objašnjenje. "Znači ti si pakirala kofere i za mene i za sebe, da skupa bježimo pred zakonom? Super, znači jedan kofer je za moje stvari, jedan za tvoje?", rekao je ironično. Paula je kratko odgovorila: "Da, valjda." Kada je otvorio kofere, shvatio je da se u njima nalaze samo njezine stvari.

To ga je dodatno razbjesnilo. "Objasni mi s kim si planirala bježati jer sa mnom očito nisi, nisi mi spakirala ni čarape", rekao je, na što mu je Paula hladno uzvratila da njezin prioritet nisu bile njegove stvari. Tomo je tada izravno optužio: "Ajde, ne laži više, odgovori mi na pitanje. Mislila si bježati s Mirom, priznaj mi to već jednom da završimo ovu farsu."

Tomo, Paula, Sjene prošlosti
Tomo, Paula, Sjene prošlosti FOTO: RTL

Paula je tvrdila da pretjeruje i da postaje neuračunljiv, dok ju je on podsjetio na aferu koju je imala s Mirom. "Tomo, to s Mirom bilo je na faksu. Dakle prije sto godina", branila se. No Tomo nije popuštao. "Ja stvarno više ne znam tko si ti. Najgore je što više ne znam jesam li te ikada poznavao. Odgovori mi s kim si planirala bježati?"

Na kraju mu je Paula poručila da samo traži razlog za svađu i to po stoti put, ostavljajući njihov odnos u još većem raskolu.

Omiljena serija 'Sjene prošlosti' na rasporedu je od ponedjeljka do petka u 20.15 sati na RTL-u te 24 sata ranije na platformi Voyo.

Paula Tomo Sjene prošlosti
Sjene prošlosti

Miro i nakon uhićenja ne odustaje od Blanke: 'Znaš kako se kaže – u dobru i u zlu. Čekat ću te koliko god bude trebalo'

Sjene prošlosti

Olga u vjenčanici! Pogledajte predivne i bajkovite prizore dok s osmijehom korača prema matičaru

Moglo bi te zanimati

Večeras počinju 'Sjene prošlosti'! Otkrivaju se detalji sukoba u Martinoj kući: 'Gospođa nije preživjela'

Ekipa 'Sjena prošlosti' otkrila koju scenu posebno pamte: 'Kad sam je zatvorila u hladnjaču, osjećala sam se moćno'

Vanda Winter o ulozi u Sjenama prošlosti za RTL.hr: 'Glorijina drskost me zabavljala, a na setu je bilo puno anegdota i smijeha'

SPOILERI! Evo što će se dogoditi u novim epizodama serije 'Sjene prošlosti': Tko je ubijen, a tko ubojica?

Nove tajne i brutalna smrt sve će promijeniti! Početak druge sezone 'Sjena prošlosti' donosi velike preokrete

KVIZ Koliko znate o zvijezdi 'Sjena prošlosti' Antoniju Agostiniju? Riješite kviz o omiljenom negativcu