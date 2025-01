Znate li koja je glumica iz serije 'Sjene prošlosti' na fotografiji? 'Od rođenja sam okružena životinjama'

"Gluma je poziv koji me neizmjerno usrećuje i ispunjava, ali problem je bio u tome što me jednako usrećuju i životinje. Razmišljajući o tome došla sam do pitanja zašto ne bih radila oboje? I svi odgovori išli su u prilog tome da bih upravo to i trebala. Na kraju, nisam li sretna osoba jer u životu imam čak dva poziva? I oba mi svakodnevno ispunjuju život", zaključila je.