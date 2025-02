Znate li vi tko je tko? Marko Petrić našalio se fotografijom sa svojom mlađom verzijom u 'Sjenama prošlosti'

Marko Petrić i Josip Brakus u novim epizodama 'Sjena prošlosti' pridružili su se već dobro poznatim licima RTL-ove dramske serije. Josip je utjelovio Miru Došena u mladosti, a Marko ga tumači kada je stariji i dolazi živjeti u susjedstvo u kojem je njegov nekadašnji prijatelj Tomo. On je trgovac luksuznim automobilima i potječe iz bogate obitelji te je nedavno prošao kroz vrlo buran razvod. Tomo i on bili su najbolji prijatelji, braća, no onda se sve promijenilo.