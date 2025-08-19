Emisije
Sjene prošlosti

Zvijezda 'Sjena prošlosti' Arija Rizvić očarala fotkama u bikiniju: 'Ljepotica predivna, blistaš...'

Glumica i kazališna redateljica Arija Rizvić, koja je utjelovila Blanku u 'Sjenama prošlosti', na Instagramu je podijelila fotografije u vrućem bikiniju

RTL.hr
19.08.2025 17:00

Glumica i kazališna redateljica Arija Rizvić, koja je utjelovila Blanku u 'Sjenama prošlosti', na Instagramu je podijelila fotografije u bikiniju s uzorkom. Glumica je tako nasmijana pozirala uz ledenu kavu. "Ljepotica, predivna, blistaš", "Top", "Prekrasna si", samo su neki od komentara na društvenim mrežama.

Podsjetimo, Arija je nedavno uživala i na otoku Cresu sa zaručnikom, RTL-ovim voditeljem i urednikom RTL Sporta Markom Vargekom. Osim Cresa, bila ja na odmoru i u Rovinju.

Novu, drugu sezonu omiljene serije 'Sjene prošlosti' gledatelji će moći pratiti ove jeseni na RTL-u! Propuštene epizode prve sezone RTL-ove dramske serije gledajte na platformi Voyo!

Arija Rizvić Marko Vargek Sjene prošlosti
