Marko Petrić iz 'Sjena prošlosti' proslavio rođendan u najboljem društvu: 'Blagoslovljen s obitelji i malim stvarima'

Glumac iz popularne serije 'Sjene prošlosti', Marko Petrić , proslavio je svoj 38. rođendan u intimnom okruženju, okružen suprugom Tinom i najbližima. Na Instagramu je podijelio niz fotografija na kojima pozira s obitelji, uz osmijeh i sreću na licu. "Rođendan br. 38, blagoslovljen s obitelji i malim stvarima koje su zapravo velike i najvažnije", poručio je Marko u opisu objave.

Marko je nedavno za RTL.hr otkrio da su odabrali ime za dijete te je istaknuo: "To me jako veseli. To je možda najvrjednija i najvažnija stvar koja mi se u životu događa".

Inače, Marko i Tina vjenčali su se u rujnu 2023. nakon dugogodišnje veze. Supružnici ne govore puno o svojoj vezi i čuvaju svoju privatnost, a povremeno dijele zajedničke fotografije na društvenim mrežama i pokazuju djeliće svoje bračne idile.