Sjene prošlosti

Marko Petrić iz 'Sjena prošlosti' proslavio rođendan u najboljem društvu: 'Blagoslovljen s obitelji i malim stvarima'

Glumac iz popularne serije 'Sjene prošlosti', Marko Petrić, proslavio je svoj 38. rođendan

RTL.hr
17.08.2025 17:00

Glumac iz popularne serije 'Sjene prošlosti', Marko Petrić, proslavio je svoj 38. rođendan u intimnom okruženju, okružen suprugom Tinom i najbližima. Na Instagramu je podijelio niz fotografija na kojima pozira s obitelji, uz osmijeh i sreću na licu. "Rođendan br. 38, blagoslovljen s obitelji i malim stvarima koje su zapravo velike i najvažnije", poručio je Marko u opisu objave.

Za prikaz nam je potreban tvoj pristanak za umetanje sadržaja s društvenih mreža i trećih pružatelja usluga.

Marko je nedavno za RTL.hr otkrio da su odabrali ime za dijete te je istaknuo: "To me jako veseli. To je možda najvrjednija i najvažnija stvar koja mi se u životu događa".

Inače, Marko i Tina vjenčali su se u rujnu 2023. nakon dugogodišnje veze. Supružnici ne govore puno o svojoj vezi i čuvaju svoju privatnost, a povremeno dijele zajedničke fotografije na društvenim mrežama i pokazuju djeliće svoje bračne idile.

Marko Petrić
Marko Petrić FOTO: Instagram

Prva sezona hit dramske serije 'Sjene prošlosti' na RTL-u nedavno je došla do dramatičnog kraja, a popularni glumci i talentirana produkcijska ekipa već su u punom radu na novim epizodama, koje će gledatelji moći od jeseni pratiti na RTL-u i platformi Voyo. Glumac Marko Petrić utjelovio je Miru, Blankinu ljubav iz prošlosti koji je sada suočen s time da njegova televizijska supruga Blanka (Arija Rizvić) završava u zatvoru.

Novu, drugu sezonu omiljene serije 'Sjene prošlosti' gledatelji će moći pratiti ove jeseni na RTL-u! Propuštene epizode prve sezone RTL-ove dramske serije gledajte na platformi Voyo!

Sjene prošlosti

Iza kamera 'Sjena prošlosti': Ovako izgledaju neki od kadrova druge sezone popularne RTL-ove serije

