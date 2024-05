Glumac Matino Antunović za RTL.hr o transformaciji za ulogu u seriji 'Skriveno u raju': 'Dobio sam 10 kilograma mišića'

Mladi Antunović sa svojim likom jako se povezao.

"To se dogodilo upravo zbog toga jer sam se dvije godine bavio s tim likom. Mi smo dvije godine snimali ovu seriju. Prva sezona je snimljena pretprošle godine, druga sezona prošle godine. Povezao sam se s njim jer smo obojica ljudi s mora, tu mi je odmah bila poveznica gdje sam se mogao lako unijeti u taj lik. Ono što mi je bilo zapravo najljepše od svega je što smo snimali na tim predivnim lokacijama u Istri i definitivno s ekipom iz snova. Jednostavno poželiš to raditi stalno i bilo mi je teško, kada smo završili snimanje, oprostiti se s time", rekao je glumac.

Komentirao je i veliku bazu svojih obožavatelja. Istaknuo je kako mu je to šokantno jer to još nije doživio u Hrvatskoj. Budući da se serija, do ovoga tjedna, nije prikazivala u Hrvatskoj, Matino je rekao kako je bio van događanja, ali da se uvjerio da ljudi vole lik Dina.