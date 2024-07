Ovaj put sve išlo po planu: Oženio se Luka Basi, a ovi prizori su raznježili sve!

Mladenci su prošle godine priredili momačku i djevojačku večer. Luku je 'posljednji tulum' prije vjenčanja je inspirirao toliko da mu je posvetio pjesmu 'Momačka'. Spot za pjesmu složio je od snimaka događanja na momačkoj večeri koje su njegovi prijatelji snimili mobitelima.

Nastja je objavila pjesmu 'I would do it all over again for you' koju je posvetila svom budućem suprugu Luki. "Udat ću se za osobu koja mi znači najviše na svijetu i koja je otac moje djece ", istaknula je tada pjevačica. Novopečeni supružnici imaju sina Taia i kćer Tiu , a preslatki brat i sestra na vjenčanju su nosili prstenje i cvijeće i raznježili mnoge.

