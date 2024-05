Pao je prvi poljubac Lare i Marka: Hoće li Saška uspjeti u svom naumu?

Nakon dramatičnog spašavanja muškarca iz vode kojeg je, kako je rekao, primio grč, Mark i Lara postali su prisniji.

Mark i Lara spasili su muškarca iz vode, kojeg je uhvatio grč, mada Marku i Lari to baš i nije tako izgledalo. Dok njih dvoje ostaje samo na plaži, Saška koristi priliku odsustva Lare i pokušava zavesti Dina, no on se uspijeva pribrati.

Lara i Mark su se povezali, a kako se Mark već na prvi pogled zaljubio u Laru, nije mogao izdržati te poljubi Laru. Sve to potajno iz prikrajka promatra Saška koja će to iskoristiti kako bi konačno pridobila Dina.