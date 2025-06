Stiže druga sezona serije 'Skriveno u raju' - na platformi Voyo i na RTL2!

"I dalje smo na moru, i dalje u kampu, no priča počinje godinu dana nakon kraja prve sezone. A u toj se godini dogodilo mnogo toga", otkriva Matej Zemljič, koji tumači lik Marka dok urednik serije Dejan Krupić najavljuje bitan pomak u temama druge sezone. "Nove epizode uvode nas još dublje u istraživanje složenih odnosa i korupcije viših slojeva društva. Razvijat će se nove ljubavi, a stare će ponovno zaiskriti - no svakako sve likove očekuju brojne kušnje. Ruka pravde ustrajno će goniti korumpirane mešetare, sve do političkog vrha", kaže.