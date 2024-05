Tko je atraktivni instruktor iz serije 'Skriveno u raju'? Za ulogu se transformirao i 'nabio' 10 kilograma mišića

Iza ovog talentiranog 32-godišnjeg glumca brojni su kazališni, ali i nekoliko većih televizijskih angažmana. Gledatelji RTL-a sjećaju ga se najbolje iz serije 'San snova', gdje je glumio Dizela, igrača NK Croatije, a sada će ga imati prilike gledati i u novoj seriji 'Skriveno u raju'.

Matino u seriji glumi Dinu, atraktivnog instruktora ronjenja i najvećeg zavodnika u kampu Paradiso čiji je vlasnik njegov rođak Hrvoje (Alen Šalinović). Uz to, u vezi je s glavnom protagonisticom, mladom biologinjom Larom (Gaja Filač), no itekako mu gode pogledi i komplimenti ostalih djevojaka koje svakodnevno susreće, i nije mu problem flertati sa svakom od njih, čak i pred Larinim očima. Upravo stoga njihov je odnos prepun ljubomornih iskrica. Kad na ljetovanje u Paradiso stigne mladi student medicine iz Ljubljane Mark Steiner (Matej Zemljič) i zaljubi se u Laru, Dino će biti spreman na sve kako bi ga odvojio od nje te pokaže da je na svom teritoriju on najveća faca i spreman je dobiti ono što želi.