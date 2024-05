Zala Đurić o seriji 'Skriveno u raju', tati Đuri i ponudi Angeline Jolie: 'Imala sam 14 godina! To se ne odbija!'

"S Matinom se stvarno dobro razumijem, pomogao mi je oko jezika, da uspijem prikriti svoj slovensko-bosanski naglasak, on je bio moj učitelj", smije se.

Na snimanju mi je bilo fenomenalno, merak pravi! "Bili smo na moru, znate da mi Slovenci jako volimo more. Uživala sam beskrajno", ističe mlada glumica koja je obišla mnogo gradova na hrvatskoj obali, no u sjećanju joj je, kaže, najviše ostao Zadar.

Iza Zale Đurić već je sada zavidna glumačka karijera s filmskim i televizijskim ulogama, a zanimljivo je kako je završila i prestižnu glumačku školu HB Studio u New Yorku, gdje je otišla sa samo 18 godina. Odlazak u Ameriku, kaže, bio je preispitivanje sebe same, oslobođenje od društvenih normi kao i istovremeno brušenje glumačkog talenta. Baš ondje pronašla je samu sebe i shvatila ono neprocjenjivo - definiciju slobode.

Njezin glumački put započeo je vrlo rano, uz roditelje, velike glumačke zvijezde, Tanju Ribič i Branka Đurića Đuru. Prvu ulogu ostvarila je sa samo pet godina kada je statirala u Đurićevu filmu 'Kajmak i marmelada'. Sjeća se kako je je osjećala strašnu odgovornost i nije htjela razočarati roditelje s kojima je imala zajedničku scenu.

Čuvena riječ mog tate, ne Đure, nego mog tate je: 'Hajde!' Kad ja nešto kažem ili kad sam, recimo, bila mala i rekla sam da ću biti glumica, on je rekao: 'Hajde!' On meni ništa nije pomogao, osim savjetima. A to je, mislim, puno", kazala je Zala u jednom ranijem intervjuu za RTL.

