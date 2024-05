Zgodni Slovenac iz serije 'Skriveno u raju': 'Trenutno mi odgovara što nisam u ozbiljnoj vezi'

Glavnu mušku ulogu tumači Slovenac Matej Zemljič, koji je veliku popularnost u svojoj zemlji stekao upravo tumačeći zgodnog studena medicine. Utjelovio sam Marka Steinera, koji dolazi iz bogate liječničke obitelji. Prilično je melankoličan i nema puno prijatelja. Ponekad je čak ciničan i zbog toga često djeluje pomalo umišljeno. No zapravo, sve to je samo fasada iza koje skriva svoje traumatično iskustvo iz prošlosti", rekao je Matej te otkrio još neke detalje o svom liku: Ne mogu reći previše, ali spomenuo sam da taj lik ima određenu traumu koju je doživio i puno sam vremena proveo istražujući kako je to utjecalo Marka, kakve je posljedice to ostavilo na njemu te što sve zapravo mora progutati i prikriti da bi živio normalno", kaže Matej i ne skriva oduševljenje što je zbog te popularne serije dobio nove projekte u kazalištu te snimio i jedan film!

icon-expand Matej Zemljič, Skriveno u raju FOTO: RTL

Kad ga pitate koliko su Mark i on slični, kaže: On je više zatvoren, nesiguran i ponekad malo ciničan. U sebi nosi traumu koja će se polako otkrivati kroz priču. Obojici su nam bliski srčanost, toplina i ljubaznost. Možda i malo melankolije. I sanjarenja! Iako mislim da čvrsto stojim s obje noge na zemlji, ponekad sam u oblacima", priznao je 28-godišnjak. Matej vjeruje kako se tajna uspjeha serije krije upravo u tome što se gledatelji mogu poistovjetiti s likovima jer su nam svima bliski, a kroz smijeh dodaje: Ako ništa drugo, radnja se odvija na moru, a svi volimo more!"

icon-expand Matej Zemljič i Gaja Filač, Skriveno u raju FOTO: RTL

Uz popularnost, dolaze i obožavateljice, no Matej skromno kaže da se njegov život nije previše promijenio. Možda zato što živim u Ljubljani, gdje ljudi ne pokazuju toliko da te prepoznaju. Primijetim poneki pogled kad me netko prepozna i nasmiješi se, a vidjet ćemo kako će biti s vremenom. Ipak, živimo u Sloveniji, gdje nema stvarno velikih zvijezda", iskreno je rekao Matej i otkrio da je njegovo srce i dalje slobodno.

icon-expand Matej Zemljič i Gaja Filač, Skriveno u raju FOTO: RTL

Svi me stalno pitaju to. Trenutno sam slobodan. U međuvremenu idem na spojeve, imao sam veze od nekoliko mjeseci, ali iz toga se nije ništa ozbiljno razvilo. No zasad mi tako i odgovara, posebno zbog toga što toliko radim, pa mi je baš lijepo biti slobodan i na taj način. Tek kada možete biti sami sa sobom, možete uvesti drugu osobu u svoj život i uspostaviti neki odnos", uvjeren je mladi glumac, koji u slobodno vrijeme najradije skija ili negdje otputuje.

icon-expand Matej Zemljič, Skriveno u raju FOTO: RTL

U skijanje sam se zaljubio prije nekoliko godina. To je aktivnost u kojoj se najbrže isključim od stresa i ispraznim glavu, a istovremeno dobro utječe na zdravlje", kaže i otkriva koja su mu putovanja najviše ostala u sjećanju: Uvijek ću pamtiti lutanja po Parizu, Amsterdamu, Grčkoj, Španjolskoj i Dalmaciji... Otkako radim kao slobodnjak, imam više vremena za sebe. Slobodno vrijeme rado iskoristim za bijeg na lijepa mjesta. Rado putujem jer kad se maknem iz svoje zemlje i okoline u kojoj stvaram, dobijem neku novu životnu perspektivu. Na putovanjima puno lakše osvijestim što mi je zaista važno i kako želim živjeti." Seriju 'Skriveno u raju' gledajte od ponedjeljka, 13. svibnja na RTL-u te 24 sata prije prikazivanja na televiziji na platformi Voyo. POGLEDAJTE BONUS VIDEO OD 'HELL'S KITCHEN HRVATSKA':