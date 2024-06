Zvijezda hit-serije pokazala isklesani torzo na Jadranu: 'Sezona otvorena'

Matej Zemljič utjelovio je glavnu ulogu Marka, zgodnog studenta medicine u hit-seriji 'Skriveno u raju' koju možete pratiti svaki od ponedjeljka do petka na RTL-u, a 24 sata ranije novu epizodu možete pogledati na platformi Voyo. "Utjelovio sam Marka Steinera, koji dolazi iz bogate liječničke obitelji. Prilično je melankoličan i nema puno prijatelja. Ponekad je čak ciničan i zbog toga često djeluje pomalo umišljeno. No zapravo, sve to je samo fasada iza koje skriva svoje traumatično iskustvo iz prošlosti", ispričao je glumac.