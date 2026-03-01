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Specijalisti Zagreb
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Sezona 1
00:54
Toni pred Zoranom nahvalio njegovu kćer: 'Mia je lijepa, zgodna, ima oči u kojima se možeš izgubiti'
Toni pred Zoranom nahvalio njegovu kćer: 'Mia je lijepa, zgodna, ima oči u kojima se možeš izgubiti' Gledaj
00:28
'Specijalisti Zagreb' donose novi napeti slučaj: Ovoga puta u središtu svega je Zoranova kći Mia
'Specijalisti Zagreb' donose novi napeti slučaj: Ovoga puta u središtu svega je Zoranova kći Mia Gledaj
00:33
Tko je ubio slikara na Mirogoju? Istina napokon izlazi na vidjelo, a rasplet će iznenaditi sve
Tko je ubio slikara na Mirogoju? Istina napokon izlazi na vidjelo, a rasplet će iznenaditi sve Gledaj
00:30
Inspektor Toni usred istrage ubojstva dogovorio dejt: 'Javila mi se ona zgodna unuka ubijenog'
Inspektor Toni usred istrage ubojstva dogovorio dejt: 'Javila mi se ona zgodna unuka ubijenog' Gledaj
00:41
Ključ ubojstva u 'Specijalistima Zagreb' cijelo im je vrijeme bio pred očima? Novi trag vodi do neočekivanog otkrića
Ključ ubojstva u 'Specijalistima Zagreb' cijelo im je vrijeme bio pred očima? Novi trag vodi do neočekivanog otkrića Gledaj
01:00
Ubojstvo na Mirogoju u 'Specijalistima Zagreb'! Slikar pronađen mrtav kraj obiteljske grobnice
Ubojstvo na Mirogoju u 'Specijalistima Zagreb'! Slikar pronađen mrtav kraj obiteljske grobnice Gledaj
43:10
Ivan Barišić za RTL.hr otvorio dušu: 'Intimne scene su najneromantičnija stvar koju možete zamisliti, a privatno sam teški romantik'
Ivan Barišić za RTL.hr otvorio dušu: 'Intimne scene su najneromantičnija stvar koju možete zamisliti, a privatno sam teški romantik' Gledaj
00:31
Inspektor Toni u 'Specijalistima Zagreb' pronašao oba oružja ubojstava: 'Ja sam splitski Sherlock Holmes'
Inspektor Toni u 'Specijalistima Zagreb' pronašao oba oružja ubojstava: 'Ja sam splitski Sherlock Holmes' Gledaj
01:03
Toni u 'Specijalistima Zagreb' konačno progovorio o svojoj prošlosti: 'Vjerovao sam ženi kojoj nisam trebao'
Toni u 'Specijalistima Zagreb' konačno progovorio o svojoj prošlosti: 'Vjerovao sam ženi kojoj nisam trebao' Gledaj
01:03
'Slučaj iz prošlog stoljeća': Policija u 'Specijalistima Zagreb' istražuje tajanstvenu smrt žene o kojoj gotovo nitko ništa ne zna
'Slučaj iz prošlog stoljeća': Policija u 'Specijalistima Zagreb' istražuje tajanstvenu smrt žene o kojoj gotovo nitko ništa ne zna Gledaj
01:00
Talačka kriza na Rebru u 'Specijalistima Zagreb': Inspektorica Ana suočena s napadačem koji ju je drogirao
Talačka kriza na Rebru u 'Specijalistima Zagreb': Inspektorica Ana suočena s napadačem koji ju je drogirao Gledaj
01:04
Inspektorica Ana u 'Specijalistima Zagreb' mislila da je pretjerala s koktelima, a istina ju je sledila: 'I ja sam bila drogirana'
Inspektorica Ana u 'Specijalistima Zagreb' mislila da je pretjerala s koktelima, a istina ju je sledila: 'I ja sam bila drogirana' Gledaj
00:50
Šokantan slučaj u 'Specijalistima Zagreb': Stjuardesa ubijena i silovana, a kraj tijela pronađen ključni dokaz
Šokantan slučaj u 'Specijalistima Zagreb': Stjuardesa ubijena i silovana, a kraj tijela pronađen ključni dokaz Gledaj
01:45
Toni Gojanović o 'Specijalistima Zagreb' za RTL.hr: 'Osjećaj povratka kući je fantastičan, a svaka epizoda vam je kao mali film za sebe!'
Toni Gojanović o 'Specijalistima Zagreb' za RTL.hr: 'Osjećaj povratka kući je fantastičan, a svaka epizoda vam je kao mali film za sebe!' Gledaj
00:58
Sve je bila predstava! Policija u 'Specijalistima Zagreb' izvela raciju koja je unaprijed morala završiti neuspjehom
Sve je bila predstava! Policija u 'Specijalistima Zagreb' izvela raciju koja je unaprijed morala završiti neuspjehom Gledaj
00:54
Zoran u 'Specijalistima Zagreb' povukao potez koji ga može stajati karijere: Iz zatvora vraća čovjeka kojem jedino vjeruje
Zoran u 'Specijalistima Zagreb' povukao potez koji ga može stajati karijere: Iz zatvora vraća čovjeka kojem jedino vjeruje Gledaj
02:17
Peđa Gvozdić o 'Specijalistima Zagreb' za RTL.hr: 'Gledat ću sigurno sa ženom, a s ekipom sa seta postao sam više od obitelji!'
Peđa Gvozdić o 'Specijalistima Zagreb' za RTL.hr: 'Gledat ću sigurno sa ženom, a s ekipom sa seta postao sam više od obitelji!' Gledaj
01:01
'Zaslužio je to': Šokantno prinzanje ubojstva u drugoj epizodi 'Specijalista Zagreb'
'Zaslužio je to': Šokantno prinzanje ubojstva u drugoj epizodi 'Specijalista Zagreb' Gledaj
00:58
'Priznaj ili ću te ubiti!': Dramatičan preokret u drugoj epizodi 'Specijalista Zagreb'
'Priznaj ili ću te ubiti!': Dramatičan preokret u drugoj epizodi 'Specijalista Zagreb' Gledaj
00:43
Šokantan obrat u 'Specijalistima Zagreb': Tenisač dopingiran, a nije ni znao što uzima
Šokantan obrat u 'Specijalistima Zagreb': Tenisač dopingiran, a nije ni znao što uzima Gledaj
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