Specijalisti Zagreb

RTL Hrvatska s ponosom predstavlja projekt 'Specijalisti Zagreb' – prvu RTL-ovu kriminalističku seriju – nastalu u zajedničkoj produkciji s Gal Medijom. Serija počinje s prikazivanjem 7. rujna 2026. i emitirat će se ponedjeljkom u udarnom terminu. Snimanje je započelo nedavno na lokacijama u Zagrebu i okolici te na male ekrane donosi autentičnu atmosferu grada, njegovih ulica i kvartova