ANKETA Ivan Barišić pokazao je dva potpuno različita lica - koja mu uloga bolje pristaje?

Publika RTL-a Ivana Barišića prvo je upoznala kao Nikolu Vukasa u seriji 'Divlje pčele'. Njegov lik, obilježen ljubavnim izazovima, obiteljskim odnosima i brojnim životnim preprekama, brzo je osvojio gledatelje, a mladi glumac postao je jedno od najprepoznatljivijih novih lica domaće televizijske scene.
No, već ove jeseni Barišić donosi potpuno drugačiju priču. U novoj RTL-ovoj kriminalističkoj seriji 'Specijalisti Zagreb' gledat ćemo ga kao Tonija Kovačića, mladog višeg inspektora koji nakon nerazjašnjene afere napušta USKOK i dolazi u zagrebački istražiteljski tim.
Od Nikole do Tonija
Dok je Nikola bio emotivan mladić čiji je život obilježila obiteljska drama, Toni je sasvim drukčiji karakter. Temperamentan, impulzivan i pomalo nepredvidiv, bivši je zaposlenik USKOK-a koji iza sebe skriva prošlost s kojom će se tek morati suočiti.
Dvije velike uloge u kratkom razdoblju
Zanimljivo je da je Barišić istodobno radio na drugoj sezoni 'Divljih pčela' i na snimanju 'Specijalista Zagreb', pa je u svega nekoliko mjeseci prošao dvije potpuno različite glumačke transformacije.
Iz emotivne povijesne drame preselio se u svijet modernih kriminalističkih istraga, a mnogi već komentiraju kako mu uloga šarmantnog inspektora odlično pristaje.