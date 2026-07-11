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Specijalisti Zagreb

ANKETA Ivan Barišić pokazao je dva potpuno različita lica - koja mu uloga bolje pristaje?

Od seoskih puteva i Vrila 50-ih do zagrebačkih ulica i kriminalističkih istraga - Ivan Barišić u kratkom je vremenu pokazao koliko je svestran glumac. A sada nas zanima vaše mišljenje!

RTL.hr
11.07.2026 20:00

Publika RTL-a Ivana Barišića prvo je upoznala kao Nikolu Vukasa u seriji 'Divlje pčele'. Njegov lik, obilježen ljubavnim izazovima, obiteljskim odnosima i brojnim životnim preprekama, brzo je osvojio gledatelje, a mladi glumac postao je jedno od najprepoznatljivijih novih lica domaće televizijske scene.

No, već ove jeseni Barišić donosi potpuno drugačiju priču. U novoj RTL-ovoj kriminalističkoj seriji 'Specijalisti Zagreb' gledat ćemo ga kao Tonija Kovačića, mladog višeg inspektora koji nakon nerazjašnjene afere napušta USKOK i dolazi u zagrebački istražiteljski tim.

Lidija Penić Grgaš i Ivan Barišić, Divlje pčele
Lidija Penić Grgaš i Ivan Barišić, Divlje pčele FOTO: RTL
Ivan Barišić, Specijalisti Zagreb
Ivan Barišić, Specijalisti Zagreb FOTO: RTL

Od Nikole do Tonija

Dok je Nikola bio emotivan mladić čiji je život obilježila obiteljska drama, Toni je sasvim drukčiji karakter. Temperamentan, impulzivan i pomalo nepredvidiv, bivši je zaposlenik USKOK-a koji iza sebe skriva prošlost s kojom će se tek morati suočiti.

Ivan Barišić, Specijalisti Zagreb
Ivan Barišić, Specijalisti Zagreb FOTO: RTL

Dvije velike uloge u kratkom razdoblju

Zanimljivo je da je Barišić istodobno radio na drugoj sezoni 'Divljih pčela' i na snimanju 'Specijalista Zagreb', pa je u svega nekoliko mjeseci prošao dvije potpuno različite glumačke transformacije.

Iz emotivne povijesne drame preselio se u svijet modernih kriminalističkih istraga, a mnogi već komentiraju kako mu uloga šarmantnog inspektora odlično pristaje.

Anketa
Koja uloga Ivanu Barišiću bolje pristaje?
specijalisti zagreb ivan barišić divlje pčele
Specijalisti Zagreb

Svestrana bosanskohercegovačka glumica i zvijezda društvenih mreža predstavit će se gledateljima RTL-a u 'Specijalistima Zagreb'

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