ANKETA Ivan Barišić pokazao je dva potpuno različita lica - koja mu uloga bolje pristaje?

Publika RTL-a Ivana Barišića prvo je upoznala kao Nikolu Vukasa u seriji 'Divlje pčele'. Njegov lik, obilježen ljubavnim izazovima, obiteljskim odnosima i brojnim životnim preprekama, brzo je osvojio gledatelje, a mladi glumac postao je jedno od najprepoznatljivijih novih lica domaće televizijske scene.

No, već ove jeseni Barišić donosi potpuno drugačiju priču. U novoj RTL-ovoj kriminalističkoj seriji 'Specijalisti Zagreb' gledat ćemo ga kao Tonija Kovačića, mladog višeg inspektora koji nakon nerazjašnjene afere napušta USKOK i dolazi u zagrebački istražiteljski tim.