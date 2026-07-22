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Specijalisti Zagreb

'Dobro došli na mjesto zločina': Zavirite iza kulisa prve RTL-ove kriminalističke serije 'Specijalisti Zagreb'

Na službenom Instagram profilu serije 'Specijalisti Zagreb' objavljen je kratki video koji otkriva djelić napete atmosfere, ali i filmske magije koja stoji iza stvaranja prve kriminalističke serije u produkciji RTL-a

RTL.hr
22.07.2026 16:00

Snimka prikazuje ekipu na setu, glumce u ulogama inspektora i forenzičara te dinamičan proces snimanja jedne od scena serije 'Specijalisti Zagreb'.

Za prikaz nam je potreban tvoj pristanak za umetanje sadržaja s društvenih mreža i trećih pružatelja usluga.

Zagrebačke ulice kao glavni lik

Radnja serije prati elitni tim od četvero policijskih inspektora koji u svakoj epizodi rješavaju novi, zamršen slučaj, dok se istovremeno bore s izazovima vlastitih privatnih života. Glavnu četvorku čine Peđa Gvozdić kao iskusni šef Zoran, Vini Jurčić kao pronicljiva inspektorica Ana, Toni Gojanović kao analitični Luka te Ivan Barišić u ulozi temperamentnog inspektora Tonija. Posebnost serije leži u tome što sam grad Zagreb igra jednu od ključnih uloga. Kako bi se postigla što veća autentičnost, snimanje se odvija na stvarnim lokacijama diljem grada, od povijesnih fasada Donjeg grada do betonskih vizura Novog Zagreba.

Nova serija 'Specijaliti Zagreb', čija je premijera zakazana za 7. rujna na RTL-u i streaming platformi Voyo, donosi format koji će vas ostaviti bez daha.

specijalisti zagreb
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