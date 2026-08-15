Dolaze na RTL i donose opasne zagrebačke tajne: Zbog ove četvorke u seriji 'Specijalisti Zagreb' nećete odvajati poglede od ekrana

Serija 'Specijalisti Zagreb' uvest će gledatelje u intrigantan i često opasan svijet policijskih istražitelja koji se svakodnevno bore za pravdu na zagrebačkim ulicama. Priča pratit će složene slučajeve – od korupcije, pohlepe i financijskih malverzacija pa sve do opasnih obračuna u podzemlju.

Ono što ovu seriju čini posebnim vizualnim i dramskim iskustvom jest činjenica da svaka epizoda donosi zaseban, napet slučaj koji se rješava prikupljanjem dokaza, ispitivanjem svjedoka i vrhunskom forenzičkom analizom od početka do kraja.