Dolaze na RTL i donose opasne zagrebačke tajne: Zbog ove četvorke u seriji 'Specijalisti Zagreb' nećete odvajati poglede od ekrana

Serija 'Specijalisti Zagreb' uvest će gledatelje u intrigantan i često opasan svijet policijskih istražitelja koji se svakodnevno bore za pravdu na zagrebačkim ulicama. Priča pratit će složene slučajeve – od korupcije, pohlepe i financijskih malverzacija pa sve do opasnih obračuna u podzemlju.
Ono što ovu seriju čini posebnim vizualnim i dramskim iskustvom jest činjenica da svaka epizoda donosi zaseban, napet slučaj koji se rješava prikupljanjem dokaza, ispitivanjem svjedoka i vrhunskom forenzičkom analizom od početka do kraja.
Četiri inspektora koje ćete zavoljeti
U samom središtu radnje nalaze se četiri policijska inspektora posve različitih karaktera, svjetonazora i životnih priča. Glavne uloge nose sjajna glumačka imena: Toni Gojanović, Peđa Gvozdić, Vini Jurčić i Ivan Barišić.
Njihove međusobne razlike, generacijski sukobi, ali i duboke osobne drame stvarat će posebnu kemiju i napetost koja se razvija kroz cijelu sezonu. Gledatelji neće pratiti samo hladne istrage, već i emocije, tajne i izazove s kojima se ovi likovi suočavaju kada skinu značku.
Spoj vrhunske akcije, humora i emocija
Uz nagrađivanu autorsku ekipu i raskošnu produkciju, 'Specijalisti Zagreb' donose savršen balans – uz uzbudljive policijske akcije i neizvjesne obrate, serija je prožeta prepoznatljivim domaćim humorom i autentičnim međuljudskim odnosima koji odražavaju hrvatsku svakodnevicu.
'Specijalisti Zagreb' emitirat će se od 7. rujna, ponedjeljkom u udarnom terminu na RTL-u, dok će nestrpljivi gledatelji nove epizode moći pogledati i prije svih na platformi Voyo.