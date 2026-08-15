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Specijalisti Zagreb

Dolaze na RTL i donose opasne zagrebačke tajne: Zbog ove četvorke u seriji 'Specijalisti Zagreb' nećete odvajati poglede od ekrana

Domaća televizijska scena uskoro dobiva osvježenje koje će prikovati gledatelje uz male ekrane. Od 7. rujna u udarnom terminu na RTL-u počinje prikazivanje nove dramske kriminalističke serije 'Specijalisti Zagreb', projekta koji na domaće ekrane donosi atmosferu i produkcijske standarde po uzoru na ponajbolje svjetske krimiće

RTL.hr
15.08.2026 18:00

Serija 'Specijalisti Zagreb' uvest će gledatelje u intrigantan i često opasan svijet policijskih istražitelja koji se svakodnevno bore za pravdu na zagrebačkim ulicama. Priča pratit će složene slučajeve – od korupcije, pohlepe i financijskih malverzacija pa sve do opasnih obračuna u podzemlju.

Ono što ovu seriju čini posebnim vizualnim i dramskim iskustvom jest činjenica da svaka epizoda donosi zaseban, napet slučaj koji se rješava prikupljanjem dokaza, ispitivanjem svjedoka i vrhunskom forenzičkom analizom od početka do kraja.

Specijalisti Zagreb
Specijalisti Zagreb FOTO: RTL

Četiri inspektora koje ćete zavoljeti

U samom središtu radnje nalaze se četiri policijska inspektora posve različitih karaktera, svjetonazora i životnih priča. Glavne uloge nose sjajna glumačka imena: Toni Gojanović, Peđa Gvozdić, Vini Jurčić i Ivan Barišić.

Njihove međusobne razlike, generacijski sukobi, ali i duboke osobne drame stvarat će posebnu kemiju i napetost koja se razvija kroz cijelu sezonu. Gledatelji neće pratiti samo hladne istrage, već i emocije, tajne i izazove s kojima se ovi likovi suočavaju kada skinu značku.

Specijalisti Zagreb
Specijalisti Zagreb FOTO: RTL

Spoj vrhunske akcije, humora i emocija

Uz nagrađivanu autorsku ekipu i raskošnu produkciju, 'Specijalisti Zagreb' donose savršen balans – uz uzbudljive policijske akcije i neizvjesne obrate, serija je prožeta prepoznatljivim domaćim humorom i autentičnim međuljudskim odnosima koji odražavaju hrvatsku svakodnevicu.

Specijalisti Zagreb
Specijalisti Zagreb FOTO: RTL

'Specijalisti Zagreb' emitirat će se od 7. rujna, ponedjeljkom u udarnom terminu na RTL-u, dok će nestrpljivi gledatelji nove epizode moći pogledati i prije svih na platformi Voyo.

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Specijalisti Zagreb

Napokon nešto za ljubitelje napetih istraga: 'Specijalisti Zagreb' donose kriminalističku poslasticu kakvu smo čekali

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