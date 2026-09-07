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Specijalisti Zagreb

Dupla doza istraga kreće večeras u 20.15 i 21.15 na RTL-u! Specijalisti Zagreb' love mutnog poduzetnika i istražuju mračnu stranu sporta

Večeras su na rasporedu prve dvije epizode npve kriminalističke serije 'Specijalisti Zagreb'. Gledatelji će konačno na djelu vidjeti neustrašivi policijski tim sa zagrebačkih ulica. Upoznat će i strastvenu mladu novinarku, a čekaju ih i brojne gostujuće uloge

RTL.hr
07.09.2026 11:38

Večeras u 20.15 i 21.15 sati na RTL-u s prikazivanjem počinje nova kriminalistička serija Specijalisti Zagreb'! Na rasporedu su prve dvije epizode, uz napete policijske slučajeve i brojne domaće zvijezde u gostujućim ulogama, među kojima su Tena Nemet Brankov, Dora Fišter, Janko Popović Volarić...

Gledatelji će u prvim epizodama konačno na djelu vidjeti neustrašivi policijski tim sa zagrebačkih ulica – glavnog inspektora Zorana Jukića (Peđa Gvozdić), Anu Kirin (Vini Jurčić), Luku Horvata (Toni Gojanović) i Tonija Kovačića (Ivan Barišić), a upoznat će i Zoranovu kćer, strastvenu mladu novinarku Miju (Ivona Baković).

Već prva epizoda u 20.15 sati počinje preokretom! Veselu proslavu Zoranova rođendana prekida neočekivani poziv na mjesto zločina. Ubijen je vlasnik pečenjare Berat Selimi. Tragovi do Agima Bale, kosovskog poduzetnika mračne prošlosti i vlasnika kladionice "Clinton". U namjeri da se pod krinkom ubaci u Agimovu organizaciju, Zoran se nagodi sa Zecom, starim poznanikom koji služi zatvorsku kaznu....

Druga epizoda od 21.15 sati donosi posve novi slučaj! Profesionalni tenisač Lovre Jelaska kolabira na treningu, a njegov liječnik dr. Vuković pronađen je mrtav samo nekoliko sati kasnije. Tim specijalista pokušava pronaći poveznicu između ta dva slučaja te se ubrzo nađe u svijetu dopinga, tajnih investicija i zabranjenih veza. Inspektori sumnjaju na trenera s mračnom prošlošću, menadžericu s financijskim tajnama i suprugu koja je bila previše bliska žrtvi. Iako svi imaju čvrste alibije, istina se polako razotkriva...

U prvim dvjema epizodama, u gostujućim ulogama gledatelji će moći vidjeti Anju Matković, Doru Fišter, Tenu Nemet Brankov, Janka Popovića Volarića, Davora Svedružića, Matina Antunovića i mnoge druge.

Premijeru serije 'Specijalisti Zagreb' ne propustite večeras na RTL-u u 20.15 i 21.15 sati. Epizode su već dostupne na platformi Voyo.

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Specijalisti Zagreb

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