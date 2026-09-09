Ekipa 'Specijalista Zagreb' uskočila u viralni trend: Ovako bi izgledali u 80-ima

Riječ je o popularnom AI trendu u kojem korisnici svoje fotografije prepuštaju umjetnoj inteligenciji, a ona ih zatim pretvara u prave retro portrete. Karakteristične frizure, odjevne kombinacije i prepoznatljiva estetika osamdesetih stvaraju dojam kao da su fotografije izvučene iz nekog starog obiteljskog albuma.
Trend sada nije zaobišao ni glumačku postavu 'Specijalista Zagreb', a njihove verzije iz drugog desetljeća pokazale su ih u potpuno drukčijem izdanju. Retro frizure i styling donijeli su sasvim novu dimenziju likovima koje gledatelji tek upoznaju na malim ekranima.
Sve dolazi upravo u trenutku kada je serija 'Specijalisti Zagreb' krenula s emitiranjem na RTL-u. Nova kriminalistička serija prati tim koji se suočava sa zahtjevnim slučajevima, tajnama i neočekivanim obratima, a gledatelji sada imaju priliku upoznati glavne likove i njihove međusobne odnose.
Seriju 'Specijalisti Zagreb' ne propustite svaki ponedjeljak u 20:15 i 21:15 na RTL-u, ili odmah na platformi Voyo (dvije epizode, ponedjeljkom).