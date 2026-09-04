Ekskluzivno predstavljena RTL-ova kriminalistička serija 'Specijalisti Zagreb'!

Složene istrage, kompleksni ljudski odnosi, prepoznatljive zagrebačke lokacije i autentična atmosfera grada, puno napetosti i emocija, akcijske scene, likovi četiriju inspektora koje je nemoguće ne zavoljeti i prava vizualno-scenska poslastica – upravo to okosnice su nove RTL-ove kriminalističke serije 'Specijalisti Zagreb', koja stiže iz pera scenarista scenarista Nikole Kuprešanina i Pave Marinkovića te u režiji Filipa Herakovića i Filipa Mojzeša.

Gostima, suradnicima i predstavnicima medija, jučer su na ekskluzivnom eventu službeno predstavljeni 'Specijalisti Zagreb' , prva RTL-ova kriminalistička serija, nastala u zajedničkoj produkciji s Gal Medijom.

Uz glavni cast, na čelu s Vini Jurčić, Peđom Gvozdićem, Tonijem Gojanovićem i Ivanom Barišićem, i mnogobrojne glumačke zvijezde, poput Ivone Baković, Roberta Kurbaše, Edvina Liverića, Dore Fišter, Lade Bonacci, Matina Antunovića, Davora Svedružića, sinoćnjem službenom predstavljanju u Zagrebu prisustvovao je i dio produkcijske ekipe, scenaristi, redatelji te producenti, koji već mjesecima marljivo i predano rade na projektu.

Brojne uzvanike je na početku službenog dijela promocije pozdravila Stella Litou, predsjednica Uprave RTL-a Hrvatske.

Vrhunska kvaliteta ove serije itekako je vidljiva u finalnom proizvodu, ne samo glumački i scenaristički, nego i na produkcijskoj razini. 'Specijalisti Zagreb' ničime ne zaostaju za drugim velikim produkcijama u Europi koje ste vidjeli na međunarodnim streaming servisima. Hrvatska zaslužuje jednu ovako produciranu seriju i stoga se još jednom zahvaljujem izvršnim producentima Ivi Grahor i Christophu Mainuschu, kao i cijelome timu ispred i iza kamera", istaknula je Litou.

Okupljenima su se obratili i Christoph Mainusch, izvršni producent (Gal Media) i Iva Grahor, izvršna producentica serije te voditeljica odjela Fikcije RTL-a Hrvatske, najavivši im samo djelić onoga što ih čeka u 'Specijalistima Zagreb'.

Zahvalio bih RTL-u koji je omogućio da se ovaj projekt realizira. Posljednjih smo mjeseci marljivo radili, suradnja je bila uistinu sjajna i mislim da je finalni rezultat odličan. Okosnica serije nisu samo policijski slučajevi, već i tim četiri istražitelja te njihove osobne priče i odnosi", kazao je Mainusch.

Gosti eventa zatim su imali priliku prvi u Hrvatskoj u cijelosti pogledati jednu epizodu serije, a prikazivanje je popraćeno gromoglasnim pljeskom upućenim glumcima i produkcijskom timu, čime su okupljeni pokazali koliko ih se snažno dojmio početak priče o neustrašivom policijskom timu sa zagrebačkih ulica.

I sami su glumci jučer prvi put na ekranu imali prilike vidjeti plodove svog rada, a zadovoljstvo zbog skorog početka emitiranja nisu krili.

Ova serija je potpuno drugačija od svega što sam dosad radila. Obožavam kad me život odvede u nešto nepoznato. Zahvalna sam i sretna na ovoj prilici! Uz to, cijela ekipa na setu se toliko dobro slaže, iskreno mislim da nikad ranije nisam doživjela ovakvu energiju i sinergiju", kazala je glumica Vini Jurčić, u seriji viša inspektorica Ana Kirin.

Jako sam uzbuđen, kao i cijela ekipa! Smatram da stvarno imamo odličan projekt koji će publika, nadam se, brzo prepoznati. Mislim da se i u produkcijskom i vizualnom smislu ovom serijom diže jedna letvica više", istaknuo je i njezin kolega Peđa Gvozdić, koji će u seriji utjeloviti glavnog inspektora Zorana Jukića.

Uz ugodno druženje i zajedničko fotografiranje za dugo sjećanje, uzvanici te produkcijska ekipa predvođena popularnim glumcima, nazdravili su početku emitiranja prve RTL-ove kriminalističke serije 'Specijalisti Zagreb'.

Dvostruka doza napetih istraga na rasporedu je ponedjeljkom u 20:15 i 21:15 na RTL-u, a prije svih na Voyo.