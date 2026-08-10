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Specijalisti Zagreb

Evo što se događa u pauzama na setu serije 'Specijalisti Zagreb': 'Znate, casting je čudna stvar...'

Od 7. rujna, ponedjeljkom u udarnom terminu, RTL gledateljima donosi novu kriminalističku poslasticu - 'Specijaliste Zagreb'. Dok snimanje ove dinamične i vizualno snažne serije, koja kombinira napetu policijsku istragu sa zamršenim ljudskim odnosima, već naveliko traje, glavni glumci otkrivaju što se događa iza kamera.

RTL.hr
10.08.2026 11:15

Vini Jurčić, Peđa Gvozdić, Toni Gojanović i Ivan Barišić gledateljima RTL-a predstavit će se kao četiri policijska inspektora snažnih karaktera koji, unatoč razlikama u godinama, stajalištima, metodama i iskustvu, moraju surađivati skupa kako bi riješili složene kriminalističke slučajeve na zagrebačkim ulicama.

Specijalisti Zagreb
Specijalisti Zagreb FOTO: RTL

I dok će se odnosi i osobne priče ova četiri glavna lika razvijati kako epizode serije budu odmicale, Vini, Peđa, Toni i Ivan ne kriju koliko su se u stvarnom životu već odavno zbližili kao kolege te koliko uživaju snimajući skupa po cijele dane.

Zanimljivo, ovo im je svima prva zajednička suradnja, no bolje kolege, ističu, nisu mogli poželjeti.

Specijalisti Zagreb
Specijalisti Zagreb FOTO: RTL

Stvarno smo dobra ekipa i neizmjerno sam zahvalan što imam priliku raditi upravo s ovim ljudima. Nije svejedno s kim provodite toliko vremena. Znate, casting je čudna stvar. Možete odabrati savršenu glumačku podjelu za svaku pojedinu ulogu, ali nikad ne možete unaprijed znati kakva će sinergija biti među tim ljudima i hoće li se profesionalno i ljudski slagati", ističe zadovoljno Toni Gojanović i naglašava kako se u ovom slučaju onaj potrebni klik" dogodio odmah.

Specijalisti Zagreb
Specijalisti Zagreb FOTO: RTL

S njim se slaže i kolegica Vini Jurčić koja kaže kako se već na prvoj zajedničkoj probi osjetilo da će suradnja biti itekako uspješna, a danas, nekoliko mjeseci nakon početka snimanja, ima osjećaj da svoje kolege poznaje i puno duže. Bilo da provode vrijeme skupa u pauzama između scena, zajedno ponavljaju tekst ili putuju do snimajuće lokacije, zajedničkih tema je pregršt.

Specijalisti Zagreb
Specijalisti Zagreb FOTO: RTL

Ponekad nas na rasporedu dočeka baš veliki broj scena, na nekoliko lokacija, ali smijeha nikad ne nedostaje. Stvarno se veselim svakom dolasku na snimanje jer posao na kraju uvijek čine ljudi, a upravo po ljudima pamtiš projekte. Puno se smijemo i zezamo, ali jednako tako ozbiljno razgovaramo o scenama i pripremi. Svatko od nas ima svoj način rada i to mi je baš simpatično, ali mislim da nas je najviše povezalo to što smo prije svega jednostavni ljudi koji vole svoj posao", priča Vini.

Specijalisti Zagreb
Specijalisti Zagreb FOTO: RTL

Njihovu povezanost, vjeruje i Peđa Gvozdić, publika će osjetiti već nakon prve prikazane epizode.

Svi su izvrsni glumci, dobri ljudi, neopterećeni - s takvima je uvijek lako i lijepo raditi. Također postoji veliko međusobno poštovanje, što je iznimno bitno u situacijama kada s tim ljudima provodite više vremena nego s obitelji. Takva povezanost među glumcima uvijek se vidi i osjeti na ekranu", kaže Peđa i dodaje, Dani na setu doslovno lete! Moram pohvaliti cijeli tim - od redatelja i snimateljske ekipe do šminkerica, kostimografa, rasvjete i svih ljudi iza kamere. Riječ je o iznimno vrijednim i kvalitetnim profesionalcima i zaista sam zahvalan što imam takvu ekipu uz sebe."

Specijalisti Zagreb
Specijalisti Zagreb FOTO: RTL

Najmlađi među njima, 28-godišnji Ivan Barišić kaže kako od iskusnijih kolega uči i upija znanje, a uz 'Divlje pčele', smještene u 50-e godine prošlog stoljeća, uživa i u kreaciji jedne prave urbane serije. Omiljena mlada televizijska zvijezda gledateljima poručuje zašto ne bi smjeli propustiti 'Specijaliste Zagreb': Zato što moje kolege Peđa, Vini i Toni rade punom parom i iznimno su talentirani. Imamo i najbolji tim iza kamere, stvarno je velika čast raditi s ovako izvrsnom i profesionalnom ekipom. I ono najvažnije, svima nam je jako stalo da gledateljima donesemo jednu odličnu seriju!"

Intrigantni svijet zločina, ljudskih odnosa i priča sa zagrebačkih ulica, ali i sjajne glumačke kemije" u seriji 'Specijalisti Zagreb' gledatelje očekuju od 7. rujna, ponedjeljkom u udarnom terminu na RTL-u i na platformi Voyo.

specijalisti zagreb rtlhr voyohr
Specijalisti Zagreb

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