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Specijalisti Zagreb

Glumac Ivan Barišić javio se sa seta 'Specijalista Zagreb': 'Za manje od mjesec dana nas vidite na RTL-u i platformi Voyo'

Glumac Ivan Barišić iznenadio je svoje pratitelje i obožavatelje nadolazeće serije 'Specijalisti Zagreb' kratkim videom objavljenim na društvenim mrežama izravno sa seta

RTL.hr
20.08.2026 22:00

Jedna od najočekivanijih serija ove jeseni svakako je 'Specijalisti Zagreb', novi projekt koji okuplja poznata glumačka imena. Glumac Ivan Barišić odlučio je zagolicati maštu publike javljanjem izravno s mjesta radnje.

"Pozdrav dragi ljudi, nadam se da ste svi živi i zdravi", poručio je Barišić u videu, vidno raspoložen unatoč snimanju. Ovim potezom potvrdio je da je produkcija u punom jeku te da se na setu radi punom parom kako bi sve bilo spremno za premijeru.

Za prikaz nam je potreban tvoj pristanak za umetanje sadržaja s društvenih mreža i trećih pružatelja usluga.

'Za manje od mjesec dana nas vidite na RTL-u i platformi Voyo'

'Specijalisti Zagreb' na program RTL-a stižu 7. rujna 2026. godine. Ovaj datum označava početak emitiranja serije koja će biti dostupna i na platformi Voyo. Time je i službeno potvrđeno da nas od premijere dijeli još neko vrijeme, no vijest sa seta daje naslutiti da ekipa predano radi na projektu koji će, vjeruju, osvojiti gledatelje.

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Specijalisti Zagreb

Uzbudljiva krimi serija 'Specijalisti Zagreb' od 7. rujna stiže na RTL!

Specijalisti Zagreb

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