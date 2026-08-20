Glumac Ivan Barišić javio se sa seta 'Specijalista Zagreb': 'Za manje od mjesec dana nas vidite na RTL-u i platformi Voyo'

Jedna od najočekivanijih serija ove jeseni svakako je 'Specijalisti Zagreb', novi projekt koji okuplja poznata glumačka imena. Glumac Ivan Barišić odlučio je zagolicati maštu publike javljanjem izravno s mjesta radnje.
"Pozdrav dragi ljudi, nadam se da ste svi živi i zdravi", poručio je Barišić u videu, vidno raspoložen unatoč snimanju. Ovim potezom potvrdio je da je produkcija u punom jeku te da se na setu radi punom parom kako bi sve bilo spremno za premijeru.
'Za manje od mjesec dana nas vidite na RTL-u i platformi Voyo'
'Specijalisti Zagreb' na program RTL-a stižu 7. rujna 2026. godine. Ovaj datum označava početak emitiranja serije koja će biti dostupna i na platformi Voyo. Time je i službeno potvrđeno da nas od premijere dijeli još neko vrijeme, no vijest sa seta daje naslutiti da ekipa predano radi na projektu koji će, vjeruju, osvojiti gledatelje.