Glumac Ivan Barišić javio se sa seta 'Specijalista Zagreb': 'Za manje od mjesec dana nas vidite na RTL-u i platformi Voyo'

Jedna od najočekivanijih serija ove jeseni svakako je 'Specijalisti Zagreb', novi projekt koji okuplja poznata glumačka imena. Glumac Ivan Barišić odlučio je zagolicati maštu publike javljanjem izravno s mjesta radnje.

"Pozdrav dragi ljudi, nadam se da ste svi živi i zdravi", poručio je Barišić u videu, vidno raspoložen unatoč snimanju. Ovim potezom potvrdio je da je produkcija u punom jeku te da se na setu radi punom parom kako bi sve bilo spremno za premijeru.