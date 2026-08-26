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Specijalisti Zagreb

Glumac Ivan Barišić o slavi, ljubavi i novim projektima: 'Volio bih imati puno djece i biti najcool tata'

Zvijezda serija 'Divlje pčele' i 'Specijalisti Zagreb' u iskrenom je razgovoru otkrila kako se nosi s gubitkom anonimnosti, što mu najviše nedostaje iz roditeljskog doma te kakav odnos traži u ljubavi

RTL.hr
26.08.2026 10:34

U velikom intervjuu za magazin i Story., glumac Ivan Barišić - koji je gledatelje osvojio ulogom Nikole u RTL-ovoj seriji 'Divlje pčele', a od 7. rujna gledamo ga i u novoj seriji 'Specijalisti Zagreb' - otvorio je dušu o iznenadnoj popularnosti, obitelji i ljubavnom životu.

Od Münchena do Kutine i tereta popularnosti

Ovaj 27-godišnji glumac rođen je u Münchenu, odrastao u Kutini, a potom se vratio u Njemačku na studij glume kako bi bio blizu obitelji. Danas mu je dom u Zagrebu, no priznaje da mu je nagli uspon preokrenuo svakodnevicu.

Ivan Barišić, Divlje pčele
Ivan Barišić, Divlje pčele FOTO: RTL

"Vjerojatno mi je najteže bilo prihvatiti to da me uvijek netko prepozna i da će me, neovisno o tome gdje sam, netko zaustaviti ili pozdraviti. Pa mi je zbog toga najteže palo to što više ne mogu izaći iz stana u pidžami", iskreno je ispričao Barišić.

Osim gubitka anonimnosti, otkrio je i koliko mu nedostaje roditeljski dom te mamina kuhinja: "Od sarme do čobanca - nema jela koje ja mogu bolje pripremiti od svoje mame".

Ivan Barišić
Ivan Barišić FOTO: Matea Smolčić Senčar

Paralelna snimanja i kemija na ekranu

Posljednji mjeseci za glumca su bili izuzetno naporni jer je paralelno snimao dvije serije, a najveći izazov bio mu je uskladiti gust raspored kako niti jedna uloga ne bi ispaštala.

Gledatelji su ubrzo primijetili i veliku kemiju između njega i kolegice Lidije Penić-Grgaš. Ivan ističe da je tajna u predanom radu i međusobnom razumijevanju te da u pauzama snimanja redovito prolaze tekst i vježbaju scene.

Lidija Penić Grgaš i Ivan Barišić, Divlje pčele
Lidija Penić Grgaš i Ivan Barišić, Divlje pčele FOTO: RTL

Ljubavni život i obiteljski planovi

Kada je riječ o privatnom životu, glumac ne skriva da je romantičar koji vjeruje u srodne duše i pravu ljubav koja se gradi kompromisima i malim stvarima svaki dan. U razgovoru je otkrio i svoje najveće privatne želje.

"Da, volio bih imati puno djece i biti najcool tata", poručio je Barišić, dodavši kako slobodne dane najradije provodi s bliskim ljudima uz društvene igre ili u miru kako bi napunio baterije.

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