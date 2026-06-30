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Specijalisti Zagreb

Glumac Peđa Gvozdić iz novog RTL-ovog hita 'Specijalisti Zagreb' opisao inspektora kojeg ćemo obožavati ove jeseni: 'Mudar, autoritativan i jako cool'

Svestrani i cijenjeni hrvatski glumac te redatelj Peđa Gvozdić, kojeg publika diljem zemlje obožava zbog hit monodrame "Pračovjek", spreman je za svoju dosad najveću televizijsku ulogu. Od 7. rujna, ponedjeljkom u udarnom terminu na RTL-u te prije svih na platformi Voyo, Gvozdić stiže na ekrane kao glavni lik prve RTL-ove kriminalističke serije 'Specijalisti Zagreb'

RTL.hr
30.06.2026 14:41

U fokusu ove napete jesenske uzdanice 'Specijalisti Zagreb' četiri su policijska inspektora potpuno različitih osobnosti. Svaka epizoda donosi zaseban, kompleksan slučaj – od korupcije i pohlepe pa sve do otvorenih obračuna zagrebačkog podzemlja koji se rješavaju klasičnom forenzikom, ispitivanjem i prikupljanjem dokaza.

'Zoran je mudar, autoritativan i jako cool!'

U službenom promo videu Peđa Gvozdić je u tri riječi savršeno opisao lik kojeg utjelovljuje: "Zoran je mudar, autoritativan i jako cool".

Glumit će, naime, glavnog inspektora Zorana Jukića Zokija – policajca starog kova s radničke Trešnjevke. Zoki je bivši amaterski boksač, razveden otac, čovjek koji malo spava, malo priča, a puno radi.

"Beskompromisni je borac za pravdu koji jednako dobro poznaje zakon kao i zakon ulice. Ne troši riječi uzalud, ali kad treba djelovati, uvijek je prvi", otkriva Peđa, povlačeći paralelu sa sobom.

Za prikaz nam je potreban tvoj pristanak za umetanje sadržaja s društvenih mreža i trećih pružatelja usluga.

Zanimljivo je da Zoran vodi svoj tim oslanjajući se na čisti instinkt, iskustvo i asocijativno pamćenje razvijeno u vremenima prije pametnih telefona i interneta. Njegov najveći privatni i profesionalni izazov bit će balansiranje između novih metoda koje donose mlađe generacije i zadržavanja onog najboljeg iz prošlosti. Jedan od tih izazova bit će i odnos s kćeri Mijom, mladom novinarkom izrazito progresivnih stavova koja neprestano propitkuje njegove poglede na svijet.

Peđa Gvozdić, Specijalisti Zagreb
Peđa Gvozdić, Specijalisti Zagreb FOTO: RTL

Od srednjoškolske kriminalistike do uloge života

Za Gvozdića ova uloga dolazi u idealnom životnom trenutku, a s likom ga veže i jedna nevjerojatna crtica iz mladosti.

"Da se ovo dogodilo prije desetak godina, nisam siguran da bih prihvatio glavnu ulogu. Mislim da sam danas dovoljno zreo za ovakav izazov. Glavna uloga nosi određenu odgovornost... Kazalište je stvarno moj primarni medij, ali ovo je jedan odličan izlet", ističe glumac koji iza sebe ima i ulogu u hvaljenom filmu 'Sigurno mjesto', hrvatskom kandidatu za Oscara.

Uz to, priznaje kako je u srednjoj školi i sam ozbiljno razmišljao o studiju kriminalistike, a maturalni rad pisao je iz područja socijalne psihologije i kriminaliteta, analizirajući motive jednog stvarnog ubojstva.

Peđa Gvozdić, Specijalisti Zagreb
Peđa Gvozdić, Specijalisti Zagreb FOTO: RTL

Pripremite se za jesen punu intriga, napetih zapleta i kompleksnih ljudskih odnosa na zagrebačkim ulicama. 'Specijalisti Zagreb' stižu 7. rujna na RTL i Voyo!

Specijalisti Zagreb Peđa Gvozdić Zoran Specijalisti Zagreb
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