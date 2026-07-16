Glumac Peđa Gvozdić o scenama brze vožnje u 'Specijalistima Zagreb': 'Većina glumaca sanja snimati to'

Glumac Peđa Gvozdić , s osmijehom otkriva jedan od najuzbudljivijih, ali i najzahtjevnijih zadataka koje je imao na setu serije 'Specijalisti Zagreb' .

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"Ono kad jednom u životu smiješ voziti iznad ograničenja", duhovit je opis koji prati video, a savršeno sažima ono o čemu Gvozdić govori. U kratkom intervjuu, glumac je podijelio kako su mu akcijske scene i brza vožnja predstavljale najveći izazov, ali istovremeno i ostvarenje glumačkog sna. "To je nešto što većina glumaca sanja, da može snimati takve scene", priznao je Gvozdić. Za njega je to bila prilika da, u strogo kontroliranim i sigurnim uvjetima, na trenutak prekrši pravila koja vrijede za sve ostale i osjeti adrenalin policijske potjere.

U seriji 'Specijalisti Zagreb' on igra glavnog inspektora Zorana Jukića, iskusnog policajca "starog kova" koji se u rješavanju slučajeva više oslanja na instinkt i terensko iskustvo nego na modernu tehnologiju. Stoga ne čudi što će upravo njegov lik često biti u središtu akcije, uključujući i napete automobilske potjere ulicama Zagreba.

Nova serija, čija je premijera zakazana za 7. rujna na RTL-u i streaming platformi Voyo, donosi format koji će vas ostaviti bez daha.