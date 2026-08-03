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Specijalisti Zagreb

Glumica Vini Jurčić otkrila što je donijela na set serije 'Specijalisti Zagreb': 'Sjetila sam se donijeti i jednu mrtvu biljku'

Domaća televizijska scena uskoro će biti bogatija za novu kriminalističku seriju 'Specijalisti Zagreb', koja s nestrpljenjem iščekuje svoju premijeru

RTL.hr
03.08.2026 20:00

U središtu serije 'Specijalisti Zagreb' je tim inspektora, a jedna od glavnih zvijezda, glumica Vini Jurčić, otkrila je kako je na jedinstven i duboko osoban način udahnula život svom liku, inspektorici Ani. U pripremama za ulogu, Jurčić nije samo učila tekst, već je odlučila sama urediti radni stol svog lika, unoseći predmete iz vlastite prošlosti kako bi stvorila autentičan i višeslojan karakter. Ovaj kreativni proces otkriva posvećenost koja nadilazi uobičajene glumačke pripreme.

Predmeti s pričom za inspektoričin stol

Na prvi pogled, radni stol policijske inspektorice trebao bi biti ispunjen spisima, fotografijama s mjesta zločina i uredskim priborom. Ipak, stol inspektorice Ane krije neočekivane, intimne detalje. Želeći što vjernije dočarati lik moderne, zaposlene žene koja se teško nosi sa svim obavezama, Jurčić je na set donijela vrlo neobičan rekvizit. "Pa sam se sjetila donijeti i jednu mrtvu biljku jer je to ona dobila za poklon, ali naprosto se ne stigne baviti time", objasnila je glumica u promotivnom videu. Ovaj detalj, iako sitan, savršeno ocrtava Anin karakter i životni tempo. Mrtva biljka tako postaje tihi simbol njezine prezaposlenosti i potpunog fokusa na posao, dok istovremeno unosi dozu sirove realnosti u scenografiju, daleko od savršeno stiliziranih setova.

Vini Jurčić, Specijalisti Zagreb
Vini Jurčić, Specijalisti Zagreb FOTO: RTL

Uspomena s Akademije i dašak djetinjstva

Osim uvenulog cvijeta, na stolu se našao i predmet s velikim sentimentalnim značajem za samu glumicu, artefakt koji povezuje njezin profesionalni početak s ulogom karijerne inspektorice. "Dogurala sam si jedan pješčani sat koji sam zapravo koristila u svom diplomskom ispitu na Akademiji", otkrila je Jurčić. Time je stvorila nevidljivu, ali snažnu vezu između sebe i lika koji tumači, prenoseći dio vlastite povijesti i pritiska važnog ispita u fiktivni svijet serije. Prostor je upotpunila i drugim sitnicama koje odražavaju kompleksnost lika, poput antistresne loptice za napete trenutke ispitivanja i rješavanja slučajeva. Ipak, najdirljiviji je predmet koji evocira potpunu suprotnost opasnom policijskom poslu. "Jedna mala metlica iz djetinjstva, znači doslovno s kojom sam se igrala na stolu", dodala je, ističući kako joj upravo takvi predmeti pomažu da se dubinski poveže s likom. "To su sve stvari koje mene na neki način povezuju s nekim stvarima iz prošlosti i zapravo mi čine moj radni stol fakat mojim", zaključila je glumica.

Za prikaz nam je potreban tvoj pristanak za umetanje sadržaja s društvenih mreža i trećih pružatelja usluga.

'Specijalisti Zagreb' premijerno na RTL-u i platformi Voyo

Sve ove pomno birane detalje i izvanrednu posvećenost glumice Vini Jurčić gledatelji će moći vidjeti u novoj domaćoj kriminalističkoj seriji "Specijalisti Zagreb". Napeta priča o timu vrhunskih inspektora koji rješavaju najzahtjevnije slučajeve u glavnom gradu obećava dinamičnu radnju, inteligentne zaplete i, sudeći po pripremama, iznimno uvjerljive likove. Gledatelji će doznati sve o inspektorici Ani i njezinim kolegama od 7. rujna, kada serija kreće s emitiranjem. "Specijalisti Zagreb" prikazivat će se ponedjeljkom u udarnom terminu na RTL-u, donoseći tjednu dozu napetosti u domove diljem Hrvatske. Za one najnestrpljivije, koji ne žele čekati televizijsku premijeru, sve epizode bit će dostupne i ranije, ekskluzivno na platformi Voyo.

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Specijalisti Zagreb

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