Glumila je u 'Bibinom svijetu', osvajala nagrade za dječje predstave, a sad je inspektorica u 'Specijalistima Zagreb'

Vini Jurčić (30) pripada generaciji glumaca koji su svoj poziv otkrili vrlo rano. U dramsko učilište Zagrebačkog kazališta mladih upisala se sa samo šest godina, a glumački put poslije je zaokružila diplomom Akademije dramske umjetnosti. Tijekom godina gradila je iskustvo na kazališnim pozornicama, filmu i televiziji, a okušala se i u voditeljskom poslu. Prve voditeljske korake napravila je prije desetak godina u dječjim i obrazovnim emisijama.
Nagrada hrvatskog glumišta
Publika ju je mogla gledati na pozornicama Gavelle, Komedije, Žar ptice i Histriona, kao i na Dubrovačkim ljetnim igrama. Posebno mjesto u njezinoj dosadašnjoj karijeri zauzima uloga Lotte u predstavi 'Blizanke', u režiji Lee Anastazije Fleger, za koju je osvojila Nagradu hrvatskog glumišta za najbolje ostvarenje u predstavi za djecu. Bila je i dio ansambla predstave 'Muke po Iveku', kojom je otvoreno jubilarno 40. Histrionsko ljeto.
Iskustvo pred kamerama stjecala je i na filmu, među ostalim u projektima 'Za ona dobra stara vremena' Eduarda Galića i 'Božji gnjev' Kristijana Milića. S RTL-om je, pak, povezuje još jedna zanimljiva televizijska crtica – kao djevojčica pojavila se u epizodi 'Prsten' popularne humoristične serije 'Bibin svijet'. Sada se vraća na RTL u sasvim drukčijoj ulozi.
Najveća televizijska uloga dosad
U 'Specijalistima Zagreb' Vini će utjeloviti inspektoricu Anu, a upravo je riječ o njezinoj najvećoj televizijskoj ulozi dosad. Kontinuirano i intenzivno snimanje bilo je iskustvo koje je, priznaje, već neko vrijeme priželjkivala.
Već sam neko vrijeme priželjkivala jedno dugo, kontinuirano snimanje jer mi je takvo iskustvo nedostajalo, a obožavam život na setu, tako da se sve nekako posložilo u jednu veliku sreću", kaže Vini.
Na setu se radi punom parom, a glumačka i produkcijska ekipa posebnu pažnju posvećuju tome da svijet serije djeluje autentično i uvjerljivo. Upravo će kroz lik inspektorice Ane Vini imati priliku pokazati drukčiju stranu svog glumačkog raspona i izgraditi lik koji će gledatelji pratiti kroz dulje razdoblje.
Seriju 'Specijalisti Zagreb' ne propustite od ponedjeljka, 7. rujna, u 20:15 i 21:15 na RTL-u, a prije svih na Voyo (dvije epizode, ponedjeljkom).