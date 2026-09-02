Glumila je u 'Bibinom svijetu', osvajala nagrade za dječje predstave, a sad je inspektorica u 'Specijalistima Zagreb'

Zagrebačka glumica Vini Jurčić (30) prve korake napravila je još kao djevojčica, a danas, nakon niza kazališnih, filmskih i televizijskih uloga, ulazi u novo profesionalno poglavlje. U RTL-ovoj seriji 'Specijalisti Zagreb' gledatelji će je upoznati kao inspektoricu Anu

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Vini Jurčić (30) pripada generaciji glumaca koji su svoj poziv otkrili vrlo rano. U dramsko učilište Zagrebačkog kazališta mladih upisala se sa samo šest godina, a glumački put poslije je zaokružila diplomom Akademije dramske umjetnosti. Tijekom godina gradila je iskustvo na kazališnim pozornicama, filmu i televiziji, a okušala se i u voditeljskom poslu. Prve voditeljske korake napravila je prije desetak godina u dječjim i obrazovnim emisijama.

Nagrada hrvatskog glumišta

Publika ju je mogla gledati na pozornicama Gavelle, Komedije, Žar ptice i Histriona, kao i na Dubrovačkim ljetnim igrama. Posebno mjesto u njezinoj dosadašnjoj karijeri zauzima uloga Lotte u predstavi 'Blizanke', u režiji Lee Anastazije Fleger, za koju je osvojila Nagradu hrvatskog glumišta za najbolje ostvarenje u predstavi za djecu. Bila je i dio ansambla predstave 'Muke po Iveku', kojom je otvoreno jubilarno 40. Histrionsko ljeto.

icon-expand icon-close icon-close Vini Jurčić FOTO: RTL

Iskustvo pred kamerama stjecala je i na filmu, među ostalim u projektima 'Za ona dobra stara vremena' Eduarda Galića i 'Božji gnjev' Kristijana Milića. S RTL-om je, pak, povezuje još jedna zanimljiva televizijska crtica – kao djevojčica pojavila se u epizodi 'Prsten' popularne humoristične serije 'Bibin svijet'. Sada se vraća na RTL u sasvim drukčijoj ulozi.

Najveća televizijska uloga dosad

U 'Specijalistima Zagreb' Vini će utjeloviti inspektoricu Anu, a upravo je riječ o njezinoj najvećoj televizijskoj ulozi dosad. Kontinuirano i intenzivno snimanje bilo je iskustvo koje je, priznaje, već neko vrijeme priželjkivala. Već sam neko vrijeme priželjkivala jedno dugo, kontinuirano snimanje jer mi je takvo iskustvo nedostajalo, a obožavam život na setu, tako da se sve nekako posložilo u jednu veliku sreću", kaže Vini.

icon-expand Vini Jurčić, Specijalisti Zagreb FOTO: Instagram