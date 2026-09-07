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Specijalisti Zagreb

Inspektor Toni pokazao da je pravi zavodnik u 'Specijalistima Zagreb': 'Hoćeš mi dati poljubac za sreću?'

U seriji 'Specijalisti Zagreb' Istraga ubojstva ugostitelja Berata Selimija u zagrebačkoj Dubravi policiju je dovela do slijepog ugla. Sumnje vode prema moćnom poduzetniku s Kosova, Agimu Balli, no dokaza nedostaje

RTL.hr
07.09.2026 21:00

U srcu Dubrave, kockarnica "Clinton" sjaji kao epicentar Ballinih operacija. Inspektori Toni i Luka ulaze u prostor gdje, kako jedan od njih primjećuje, "sve miriše na pare". Njihova misija je pronaći bilo kakav trag koji bi ih povezao s ubojstvom Selimija. Pažnju im privlači jedan od Ballinih ljudi sa zamotanom rukom, no tragovi se ne podudaraju. Na oružju kojim je Selimi napadnut pronađene su vlasi kose, a osumnjičenik nema ozljedu glave.

Inspektor Toni, Specijalisti Zagreb
Inspektor Toni, Specijalisti Zagreb FOTO: RTL

Dok Toni sjedi za slot automatom, prilazi mu zanosna djevojka te mu govori da tko nema sreće u ljubavi ima u kartama, a Toni tada baca opasan šarm kako bi od nje doznao gdje je Agim. "Je li ti to misliš da bi se meni danas moglo posrećiti? Hoćeš mi dati poljubac za sreću? Ali me prvo moraš upoznati sa svojim prijateljem - Agimom", poručio je Toni.

Seriju 'Specijalisti Zagreb' ne propustite ponedjeljkom u 20:15 i 21:15, a prije svih na Voyo.

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Specijalisti Zagreb

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