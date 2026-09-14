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Specijalisti Zagreb

Inspektor Toni u 'Specijalistima Zagreb' pronašao oba oružja ubojstava: 'Ja sam splitski Sherlock Holmes'

Inspektor Toni još je jednom pokazao svoj detektivski instinkt! U istrazi je uspio pronaći čak dva oružja ubojstava, i to na mjestima na kojima bi ih rijetko tko tražio. Jedno je bilo dobro skriveno u škrinji, dok se drugo nalazilo ni manje ni više nego u krletci za pticu. Zadovoljan svojim otkrićima, Toni nije propustio priliku pohvaliti samoga sebe te se u šali prozvao 'splitskim Sherlockom Holmesom'

RTL.hr
14.09.2026 21:50

Seriju 'Specijalisti Zagreb' ne propustite svaki ponedjeljak u 20:15 i 21:15 na RTL-u ili odmah na platformi Voyo, gdje ponedjeljkom stižu dvije nove epizode.

specijalisti zagreb
Specijalisti Zagreb

Toni u 'Specijalistima Zagreb' konačno progovorio o svojoj prošlosti: 'Vjerovao sam ženi kojoj nisam trebao'

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