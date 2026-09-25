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Specijalisti Zagreb

Inspektor Toni usred istrage ubojstva dogovorio dejt: 'Javila mi se ona zgodna unuka ubijenog'

Najnovija epizoda domaće kriminalističke serije 'Specijalisti Zagreb' donosi nam napeti zaplet koji gledatelje vodi duboko u mračne tajne zagrebačke umjetničke scene

RTL.hr
25.09.2026 22:00

Nakon što je poznati slikar Franjo pronađen mrtav pored groba svoje supruge, policijski inspektori Toni i Ana kreću u raspetljavanje složene mreže starih ljubavi, financijskih interesa i skrivenih dokumenata. Istraga ih ubrzo usmjerava prema članovima obitelji i mutnim poslovnim dogovorima.

Specijalisti Zagreb
Specijalisti Zagreb FOTO: RTL

Fokus istrage u ovom dijelu epizode prebacuje se na razgovore s ključnim svjedocima koji bi mogli rasvijetliti motive ubojstva. Inspektori se susreću s Franjinom unukom, ali i sa sumnjivom odvjetnicom, a na vidjelo izlaze detalji koji mijenjaju cijeli tijek slučaja.

Inspektor Toni nije skriava da mu je unuka ubijenog zapela za oko. "Znaš tko mi se upravo javio - ona zgodna unuka", poručio je Toni sa smješkom te dodao: "Kaže da je našla neke stvari kod svog djeda koje bi nam mogle pomoći u istrazi. Imam dejt."

specijalisti zagreb
Specijalisti Zagreb

Ključ ubojstva u 'Specijalistima Zagreb' cijelo im je vrijeme bio pred očima? Novi trag vodi do neočekivanog otkrića

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