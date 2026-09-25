Inspektor Toni usred istrage ubojstva dogovorio dejt: 'Javila mi se ona zgodna unuka ubijenog'

Nakon što je poznati slikar Franjo pronađen mrtav pored groba svoje supruge, policijski inspektori Toni i Ana kreću u raspetljavanje složene mreže starih ljubavi, financijskih interesa i skrivenih dokumenata. Istraga ih ubrzo usmjerava prema članovima obitelji i mutnim poslovnim dogovorima.

Fokus istrage u ovom dijelu epizode prebacuje se na razgovore s ključnim svjedocima koji bi mogli rasvijetliti motive ubojstva. Inspektori se susreću s Franjinom unukom, ali i sa sumnjivom odvjetnicom, a na vidjelo izlaze detalji koji mijenjaju cijeli tijek slučaja.

Inspektor Toni nije skriava da mu je unuka ubijenog zapela za oko. "Znaš tko mi se upravo javio - ona zgodna unuka", poručio je Toni sa smješkom te dodao: "Kaže da je našla neke stvari kod svog djeda koje bi nam mogle pomoći u istrazi. Imam dejt."