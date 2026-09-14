Inspektorica Ana u 'Specijalistima Zagreb' mislila da je pretjerala s koktelima, a istina ju je sledila: 'I ja sam bila drogirana'

Prve riječi izgovorene tog jutra bile su pune zbunjenosti. "Isuse, što se dogodilo?", upitala je Anina prijateljica, na što je Ana mogla samo slegnuti ramenima. "To i mene zanima", odgovorila je, pokušavajući sastaviti dijelove slagalice sinoćnje večeri. Koliko je popila? "Nemam pojma", priznala je. U moru nejasnoća, jedino rješenje činilo se jednostavnim i prijeko potrebnim. "Idi ti pod tuš, a ja ću nam napraviti kavu."
Razgovor je otkrio da je večer uključivala "dva, tri koktela" na prazan želudac, što je zvučalo kao razumno objašnjenje za njezino stanje. Ipak, osjećaj da nešto nije u redu nije je napuštao. U razgovoru s prijateljicom, Ana se tješila kako tijelo ponekad jednostavno kaže "dosta". "Nije nam više dvadeset, fala Bogu da nismo", zaključila je s gorkim osmijehom, spremna suočiti se s još jednim napornim radnim danom unatoč mamurluku.
Mamurluk kao tema uredskih šala
Dolazak na posao nije prošao nezapaženo. Kolege su odmah primijetile njezino umorno izdanje, a šale na račun burne noći nisu izostale. "Oho ho, di se to sinoć tako lijepo feštalo?", dobacio joj je kolega Toni, uz neizbježno pitanje zašto i on nije bio pozvan. Savjeti su pljuštali sa svih strana. "Protiv mamurluka uvijek pomaže puno vode popiti", mudro je dodao, dok je šef Zoran "Zoki" Jukić kroz smijeh dobacio kako je druga opcija "uopće se ne trijezniti".
Lagana uredska atmosfera, ispunjena zadirkivanjem i savjetima za liječenje mamurluka, naglo je prekinuta kad je na stol stigao novi slučaj. Realnost policijskog posla grubo je izbrisala sve tragove jutarnje ležernosti.
Šokantno otkriće: 'I ja sam bila drogirana'
Zoki je iznio prve informacije koje su sledile krv u žilama. "Ubojstvo. Sinoć, mlada žena, stjuardesa, nađena je u Tkalčićevoj, gore iznad Kaptola. Zadavljena, silovana." Dok su kolege upijale detalje stravičnog zločina, u Aninoj glavi počeli su se spajati fragmenti sjećanja. Mjesto zločina, okolnosti, sve je bilo previše poznato.
U jednom trenutku, shvatila je. Njezina mučnina, amnezija i osjećaj slabosti nisu bili samo posljedica alkohola. "Ajme ljudi, pa meni nije bilo samo muka", izgovorila je drhtavim glasom, dok su je kolege zbunjeno gledale. "I ja sam bila drogirana. Ubacili su mi očito nekakvu drogu u cugu."
Njezina izjava dočekana je sa sumnjom. Šef Zoki pokušao ju je umiriti, pripisujući njezino stanje prekomjernom radu i iscrpljenosti. "Mislim da previše radiš, premalo jedeš", rekao je zabrinuto. No, Ana je ostala ustrajna. "Htjela sam dva, možda tri koktela. Okej, da, možda stvarno nisam jela, previše radim, ali je li to stvarno dovoljno da se onesvijestim i da se više ničeg ne sjećam?"
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