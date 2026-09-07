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Specijalisti Zagreb

Ivan Barišić iz 'Specijalista Zagreb' za RTL.hr: 'Kao mali sam maštao da budem baš taj specijalac u uniformi'

Na premijeri serije 'Specijalisti Zagreb' glumac je otkrio kako ga je uloga inspektora Tonija vratila u djetinjstvo. Za RTL.hr ispričao je da su ga upravo akcijske serije i heroji u uniformama na kraju doveli do glume.

RTL.hr
07.09.2026 15:00

Uloga inspektora Tonija Kovačića u 'Specijalistima Zagreb' glumca Ivana Barišića vratila je u djetinjstvo, kada je maštao o tome da postane policajac. Gledajući akcijske serije, divio se herojima na ekranu ne shvaćajući da se radi o glumcima.

"Kao klinac sam maštao da budem policajac. Gledao sam sve te serije sa specijalcima i mislio si: "Ja bih htio biti baš taj specijalac u uniformi koji spašava ljude", prisjetio se. "Tek kad mi je netko rekao da su to sve glumci, shvatio sam da je to ono čime se želim baviti. Tako da sam do glume zapravo došao kroz te policajce koji su na ekranu bili heroji."

Ivan Barišić, Specijalisti Zagreb
Ivan Barišić, Specijalisti Zagreb FOTO: RTL

Lik Tonija Kovačića brzo mu je prirastao srcu jer u njemu prepoznaje mnogo vlastitih osobina. "Jako mi se sviđa lik, moram priznati. Dosta je sličan meni, voli se zezati, mnoge odluke donosi na bazi instinkta i sveukupno je jako opušten. Zato mi ga nije bilo teško tumačiti, a jako je zabavno igrati ga", objasnio je.

Seriju 'Specijalisti Zagreb' ne propustite večeras u 20:15 i 21:15 na RTL-u, ili odmah na platformi Voyo (dvije epizode, ponedjeljkom).

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