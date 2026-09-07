Ivan Barišić iz 'Specijalista Zagreb' za RTL.hr: 'Kao mali sam maštao da budem baš taj specijalac u uniformi'

Uloga inspektora Tonija Kovačića u 'Specijalistima Zagreb' glumca Ivana Barišića vratila je u djetinjstvo, kada je maštao o tome da postane policajac. Gledajući akcijske serije, divio se herojima na ekranu ne shvaćajući da se radi o glumcima.

"Kao klinac sam maštao da budem policajac. Gledao sam sve te serije sa specijalcima i mislio si: "Ja bih htio biti baš taj specijalac u uniformi koji spašava ljude", prisjetio se. "Tek kad mi je netko rekao da su to sve glumci, shvatio sam da je to ono čime se želim baviti. Tako da sam do glume zapravo došao kroz te policajce koji su na ekranu bili heroji."