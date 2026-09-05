Ivan Barišić o svom liku u 'Specijalistima Zagreb' za RTL.hr: 'Naglasak mi je lutao između Vrila i Splita, ali lik je dosta sličan meni'

Zvijezda 'Divljih pčela' u novoj kriminalističkoj seriji utjelovljuje inspektora Tonija Kovačića, a ususret premijeri 7. rujna na RTL-u i Voyo otkriva kako je balansirao između dva naglaska, zašto je pomoć tražio u kostimografiji te kako kroz policijsku uniformu ostvaruje svoj dječački san

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Mladog glumca Ivana Barišića publika je zavoljela kao Nikolu Vukasa u popularnoj seriji 'Divlje pčele', a sada ga ima priliku gledati u potpuno novom svjetlu. Na premijeri nove kriminalističke serije 'Specijalisti Zagreb', Barišić je otkrio s kojim se izazovima susreo tumačeći lik višeg inspektora Tonija Kovačića, kako mu je u tome pomogla kolegica iz kostimografije te zašto mu je ova uloga na neki način ostvarenje dječačkog sna.

icon-expand icon-close icon-close Ivan Barišić, Specijalisti Zagreb FOTO: RTL

Naglasak koji luta između Vrila i Splita

Jedan od najvećih izazova za Barišića bio je svladavanje splitskog naglaska, pogotovo jer je ulogu u "Specijalistima" pripremao paralelno sa snimanjem "Divljih pčela". Ta dva projekta zahtijevala su potpuno različite dijalekte, što je stvaralo simpatične probleme. "Morao sam istodobno imati pčele i specijaliste, tako da je moj naglasak uvijek lutao negdje između Vrila i Splita", priznao je glumac kroz smijeh. U pomoć mu je priskočila kolegica Adela iz odjela kostimografije, kojoj je dao neobičnu uputu. "Na početku sam joj rekao da ako čuje da krivo govorim, da se dere na mene i da me ispravi. Uvijek bih dolazio k njoj kad bih imao neku riječ koja mi je bila sumnjiva i tražio savjet, a ona bi mi uvijek rado rekla kako se to točno kaže", ispričao je Barišić, zahvalan na podršci kolega sa seta.

icon-expand Ivan Barišić, Divlje pčele FOTO: RTL

Od sna o uniformi do glumačkih dasaka

Uloga inspektora za Barišića ima i sentimentalnu vrijednost jer ga vraća u djetinjstvo, kada je maštao o tome da postane policajac. Gledajući akcijske serije, divio se herojima na ekranu ne shvaćajući da se radi o glumcima. "Kao klinac sam maštao da budem policajac. Gledao sam sve te serije sa specijalcima i mislio si: 'Ja bih htio biti baš taj specijalac u uniformi koji spašava ljude'", prisjetio se. "Tek kad mi je netko rekao da su to sve glumci, shvatio sam da je to ono čime se želim baviti. Tako da sam do glume zapravo došao kroz te policajce koji su na ekranu bili heroji." Lik Tonija Kovačića brzo mu je prirastao srcu jer u njemu prepoznaje mnogo vlastitih osobina. "Jako mi se sviđa lik, moram priznati. Dosta je sličan meni, voli se zezati, mnoge odluke donosi na bazi instinkta i sveukupno je jako opušten. Zato mi ga nije bilo teško tumačiti, a jako je zabavno igrati ga", objasnio je.

icon-expand Ivan Barišić, Specijalisti Zagreb FOTO: RTL

Sjećanje na 'malu slatku obitelj'

Iako je uzbuđen zbog novog projekta, Barišić s nostalgijom govori o vremenu provedenom na setu "Divljih pčela". Priznaje kako mu ekipa iz serije jako nedostaje jer su s vremenom postali više od kolega. "Ekipa mi fali, baš mi fali. Nedavno sam gledao slike na mobitelu i moram priznati, stvarno mi nedostaju. Postali smo neka mala, slatka obitelj", rekao je glumac, dodavši da se i dalje druži s kolegama poput Davora Pavića i Marina.

icon-expand Ivan Barišić, Divlje pčele FOTO: RTL