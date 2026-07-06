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Specijalisti Zagreb

Ivan Barišić o ulozi u novoj krimi seriji 'Specijalisti Zagreb': 'Kao klinac sam maštao da glumim jednog inspektora'

Početak rujna donosi prvu RTL-ovu kriminalističku seriju 'Specijalisti Zagreb', a jedan od glavnih glumaca, Ivan Barišić, ne skriva uzbuđenje. Na službenom Instagram profilu serije podijeljen je video u kojem glumac, publici poznat po ulozi u seriji 'Divlje pčele', otkriva kako mu se novim angažmanom ispunjava želja iz djetinjstva, što je odmah potaknulo i duhovite komentare njegovih obožavatelja

RTL.hr
06.07.2026 19:00

U kratkom videu, Ivan Barišić s osmijehom govori kako je uloga policijskog inspektora nešto o čemu je maštao kao dječak, zamišljajući akcijske scene i automobilske potjere. "Glumim višeg inspektora Tonija Kovačića. Moram priznati da sam kao klinac maštao o tome da glumim jednog inspektora, da ima malo akcije i da vozim auto. I stvarno je to kul, imamo scena koje su akcijske, što je uvijek zanimljivo za glumiti", poručio je Ivan.

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Zagrebačke ulice kao mjesto zločina

Serija 'Specijalisti Zagreb' s emitiranjem kreće 7. rujna na RTL-u, a pratit će tim od četiri zagrebačka inspektora. Uz Barišića, glavne uloge tumače Peđa Gvozdić, Vini Jurčić i Toni Gojanović.

Specijalisti Zagreb
Specijalisti Zagreb FOTO: RTL

Radnja će se baviti rješavanjem raznolikih kriminalnih slučajeva, od korupcije i gospodarskog kriminala do sukoba u gradskom podzemlju.

ivan barišić specijalisti zagreb
Specijalisti Zagreb

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Specijalisti Zagreb

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