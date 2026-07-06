Ivan Barišić o ulozi u novoj krimi seriji 'Specijalisti Zagreb': 'Kao klinac sam maštao da glumim jednog inspektora'

U kratkom videu, Ivan Barišić s osmijehom govori kako je uloga policijskog inspektora nešto o čemu je maštao kao dječak, zamišljajući akcijske scene i automobilske potjere. "Glumim višeg inspektora Tonija Kovačića. Moram priznati da sam kao klinac maštao o tome da glumim jednog inspektora, da ima malo akcije i da vozim auto. I stvarno je to kul, imamo scena koje su akcijske, što je uvijek zanimljivo za glumiti", poručio je Ivan.