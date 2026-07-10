Ivan Barišić pokazao djelić atmosfere sa seta 'Specijalista Zagreb': 'Dan na poslu'

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Glumac Ivan Barišić utjelovit će višeg inspektora Tonija Kovačića u prvoj RTL-ovoj krimi seriji 'Specijalisti Zagreb'. Barišić je sada na Instagram Storyju objavio fotografiju sa seta serije. "Dan na poslu", poručio je u opisu objave. Inače, domaća publika upoznala ga je i zavoljela u 'Divljim pčelama', a on ih je sada razveselio novom ulogom! Simpatični Ivan Barišić osvaja talentom i neodoljivim dječačkim osmijehom te uživa u statusu jednog od najtraženijih domaćih televizijskih lica Od tradicionalnog Vrila 50-ih do urbanog Zagreba. Upravo tako izgledaju posljednji mjeseci ove mlade zvijezde koja trenutačno snima čak dvije hit-serije - drugu sezonu 'Divljih pčela', ali i prvu RTL-ovu kriminalističku seriju 'Specijalisti Zagreb'.

icon-expand Ivan Barišić, Specijalisti Zagreb FOTO: Instagram

Unatoč dinamičnom rasporedu, angažmani i pružena prilika iznimno ga vesele pa mu transformacije iz Nikole Vukasa u mladog, višeg inspektora Tonija ne padaju nimalo teško. Na setu uživa, kao i u suradnji s kolegama. Ivan će u 'Specijalistima Zagreb' utjeloviti Tonija Kovačića, 30-godišnjeg višeg inspektora, odnedavno novog člana tima. Toni je Splićanin, bivši zaposlenik USKOK-a, koji je nakon nerazjašnjene afere dobio premještaj u Zagreb. Impulzivan je, temperamentan i pomalo nepredvidljiv, posjeduje urođeni šarm koji druge može podjednako razoružati i isprovocirati. Njegov najveći izazov bit će suočavanje s grijesima prošlosti.

icon-expand Ivan Barišić, Specijalisti Zagreb FOTO: RTL