Ivan Barišić za RTL.hr otvorio dušu: 'Intimne scene su najneromantičnija stvar koju možete zamisliti, a privatno sam teški romantik'

Mladi glumac Ivan Barišić, kojeg je publika zavoljela kao Nikolu Vukasa u popularnoj seriji 'Divlje pčele', postao je jedno od najprepoznatljivijih lica na domaćoj sceni. Gostujući u podcastu 'Spill The Tea', otkrio je nevjerojatnu priču o tome kako je dobio ulogu koja mu je promijenila život, priznavši da se na setu pojavio potpuno nesvjestan sudbonosnog obrata koji su mu producenti pripremili

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Iako ga danas svi znaju kao šarmantnog Nikolu Vukasa, Ivanov put do te uloge bio je sve samo ne očekivan. Glumac Ivan Barišić je otkrio kako se izvorno prijavio na audiciju za potpuno drugi, znatno manji lik. "Ja sam originalno išao za ovog Josipa Vukasa koji gine u petoj epizodi. Kad sam iz Njemačke išao u Hrvatsku na audiciju, mislio sam si: 'Dobro, idem, pet epizoda, čisto da nešto u Hrvatskoj radim'. Mislio sam da će to biti sitno", prisjetio se Barišić. Pravi šok uslijedio je tek kad je stigao na probu kostima, uvjeren da će glumiti Josipa. "Došao sam spreman glumiti Josipa. Kažem ja kostimografkinji da sam tu za Josipa, a ona meni: 'Kako? Nema te na listi'. Ja mislim, što se događa, dolazim iz Münchena, a mene nema", kroz smijeh priča glumac. Ubrzo je saznao istinu: "Ne, ne, ti si Nikola. Pa to je jedan od glavnih likova!"

icon-expand icon-close icon-close Ivan Barišić, Spill The Tea FOTO: RTL

Svega nekoliko minuta prije same audicije morao se pripremiti za potpuno novu ulogu. Iako mu se svidjela ideja "princa na bijelom konju", kreativna producentica odmah ga je pripremila na ono što slijedi. "Rekla mi je: 'Svi će te voljeti, bit ćeš super, svi će te obožavati, a onda će te svi mrziti. Bit ćeš najgori.' Ja sam rekao: 'Odlično, super, jedva čekam!'"

'Oboje smo htjeli taj posao'

Jedna od glavnih tema razgovora bila je izvanredna glumačka kemija koju dijeli s kolegicom Lidijom Penić Grgić u seriji 'Divlje pčele'. Mnogi gledatelji su uvjereni da se takva povezanost ne može odglumiti, no Barišić je otkrio da se on i Lidija prije snimanja uopće nisu poznavali. Upoznali su se tek u zadnjem krugu audicije.

icon-expand Ivan Barišić, Spill The Tea FOTO: RTL

"Oboje smo htjeli taj posao, kao ajmo sad stisnuti'", prisjetio se. Na pitanje može li se kemija odglumiti, glumac je dao neočekivan, ali iskren odgovor. "Ja mislim da ako oba glumca znaju zanat, da. Evo, ja mislim da kad bi meni rekli da moram s ovom čašom kemiju imati, da bi nakon mjesec dana snimanja imao kemije i s ovom šalicom." Dodao je kako postoje brojne priče o glumačkim parovima koji su se mrzili na setu, a publika je mislila da među njima frcaju iskre. Svoj uspjeh s Lidijom pripisuje isključivo profesionalizmu i glumačkom zanatu. "Znao sam što čeka gledatelje pa sam htio taj pad od Nikole napraviti što bolnijim. Znao sam da će ih sve još više boljeti", objasnio je svoju motivaciju da početnu ljubavnu priču učini što slađom i uvjerljivijom.

icon-expand Ivan Barišić, Spill The Tea FOTO: RTL

Najmanje romantična stvar na svijetu

Barišić se dotaknuo i teme snimanja intimnih scena, ističući da je i tu ključan dobar odnos s partnericom. Budući da je s kolegicama iz serije, Lidijom Penić Grgić i Lidijom Kordić, izgradio čvrsto prijateljstvo, takve scene su odrađivali "kroz zezanciju, bez ikakvog problema". Ipak, demistificirao je ideju da su takve scene romantične. Opisao ih je kao jednu od tehnički najzahtjevnijih i najmanje romantičnih stvari koje glumac može doživjeti. "Ljudi kažu: A možda su se zaljubili, morali su se ljubiti na setu'. To je najneromantičnije nešto što čovjek može doživjeti", rekao je Barišić. "Istodobno dok se mi moramo poljubiti, tu je jedna kamera, tu je druga, tu je jedan mikrofon, tu je ovaj iz rasvjete... i čuješ redatelja kako ti, dok si još gore, govori: Okej, sad nagni glavu desno... a sad zatvori oči malo više lijevo, ok, ajde vrati nazad'." Na kraju, zaključio je, sve se svodi na tehničku izvedbu. "To dosta mehanički bude na kraju. Nije to da nas zatvore u neku sobu i kažu ajde, ljubite se'. Ne, ne, nije tako."

icon-expand Ivan Barišić, Spill The Tea FOTO: RTL

Najveći izazov je bio prebacivati se s naglaska na naglasak

Ivan Barišić sada je utjelovio lik inspektora Tonija u prvoj RTL-ovoj krimi-seriji 'Specijalisti Zagreb'. Glumac je ispričao kako je najteži dio paralelnog snimanja bio prelazak s jednog lika na drugi, pogotovo zbog različitih dijalekata. "Mislim da je najteži dio bio taj naglasak, pošto je Nikola normalno iz Vrila i tu imamo taj kao sinjski, neki naš. I onda, taman se moraš ufurati u to kako bi on točno zvučao, i onda ti daju Tonija koji je Splićo", objasnio je Barišić. Budući da je često u istom danu išao s jednog seta na drugi, morao je neprestano mijenjati i način govora, što je nosilo rizik od miješanja naglasaka. "Bojao sam se da se sve to nekako ne izmiksa. Da Nikola odjednom ne počne pričati kao Toni, jer to nije isto", priznao je glumac, dodavši kako je taj dio bio iznimno zahtjevan.

icon-expand Ivan Barišić, Spill The Tea FOTO: RTL

Nikola ili Toni?

Na pitanje koji mu je od dva lika draži, Barišić je odgovor usporedio s odabirom najdražeg djeteta. Ipak, dao je naslutiti tko mu je bliži srcu. "Rekao bih da će Nikola uvijek biti moj najdraži, moja prva ogromna uloga u Hrvatskoj. Ali Toni... mislim da nikad u životu neću naći ulogu koja će mi biti lakša za odigrati, koja je toliko bliska meni, toliko opuštena", iskreno je rekao. Otkrio je i da su druge kolege ponekad ljubomorne na njega jer su Tonijeve replike zabavne i ležerne. "Ja samo neku foru bacim, nešto, a di ste vi, zašto ste feštali bez mene. To su moje replike", sa smiješkom je ispričao i zaključio: "Tako da ću reći Toni, ali Nikola će uvijek ostati u srcu."

Policajac mora biti u formi

Uloga inspektora u seriji Specijalisti Zagreb' zahtijevala je i posebne pripreme. Osim svladavanja splitskog naglaska, Barišić se morao posvetiti i fizičkoj spremi kako bi na ekranu izgledao kao uvjerljiv mladi policajac. Iako priznaje da mrzi trčanje, stisnuo je gas s treninzima kako bi bio fizički sposoban za akcijske scene. No, priprema nije bila samo fizička. "Gledao sam kako izgleda kad se nekog zapravo uhiti, kako se te lisice stavljaju, što ti uopće trebaš reći prije toga, da ne bude da ljudi gledaju i kažu da je sve krivo", objasnio je glumac.

icon-expand Specijalisti Zagreb FOTO: RTL

Mladi glumac Ivan Barišić, kojeg publika obožava u popularnim domaćim serijama, osvojio je srca gledateljica ne samo talentom, već i svojom karizmom. No, unatoč statusu miljenika žena, Barišić je u nedavnom gostovanju u podcastu otkrio kako se iza lika šarmera krije beznadni romantik koji se, kao i mnogi, bori sa strahom od odbijanja i ne preferira prvi prilaziti djevojkama. Otvoreno je progovorio i o neobičnim porukama koje dobiva te zašto ljubomoru smatra "noćnom morom za ljubav".

Bizarne poruke i simpatični uleti

S popularnošću dolaze i brojne poruke obožavatelja na društvenim mrežama, a Barišić priznaje da među njima ima uistinu svega. Iako ga većina poruka nasmije, neke su ga situacije ostavile bez teksta. "Zna biti bizarno. Sjedim s kolegom na kavi, otvorim Instagram i vidim da mi je netko upravo poslao moju sliku s te kave. U tom trenutku ne želim da osoba shvati da sam je prepoznao jer tko zna što bi se iduće dogodilo", ispričao je kroz smijeh. Dodaje kako ima i simpatičnih uleta koji su postali svojevrsni klasik, poput poruke "povedi mene u Ženevu", referirajući se na radnju serije koja ga je proslavila.

icon-expand Divlje pčele FOTO: RTL

Beznadni romantik koji ne prilazi prvi

Na pitanje o ljubavnom statusu i vezama, Barišić bez zadrške priznaje: "Jesam, teški, teški romantik. Volim te romantične geste, volim iznenaditi nekoga i pokazati da mi je stalo." Smatra kako u današnjem društvu nedostaje romantike i da su male geste često puno slađe i vrjednije od velikih. Kao primjer naveo je slanje cvijeća na posao, jednostavno kako bi uljepšao dan voljenoj osobi. Ipak, otkrio je da njegov jezik ljubavi nisu velike riječi, već djela. "Više sam čovjek od djela. Trudim se djelima pokazati da mi je stalo, a ne nešto obećati, jer obećanje je ludom radovanje", pojasnio je. Unatoč samopouzdanju pred kamerama, priznao je da je u privatnom životu sramežljiv kada treba napraviti prvi korak. "Nisam baš od prilaženja. Uvijek me bilo sram toga", kazao je, slikovito opisujući svoj unutarnji strah od odbijanja. "Što ako joj priđem u kafiću, kažem da je prelijepa, a ona mi odvrati: 'Fuj'? Što ću onda? Ne mogu više nikad doći u isti kafić", duhovito je opisao scenarij koji ga koči.

icon-expand Ivan Barišić, Divlje pčele FOTO: RTL

'Ljubomora je noćna mora za ljubav'