Jedna epizoda, jedan slučaj: Zašto je ovaj format osvježenje na domaćim televizijama?

Domaća televizijska publika godinama je naviknuta na klasične dramske serije i telenovele u kojima se jedna te ista priča, obiteljske intrige i ljubavni zapleti protežu kroz desetke, pa i stotine epizoda. Iako takav format ima svoje obožavateje, od ponedjeljka, 7. rujna na RTL-u i platformi Voyo stiže velika promjena. Prva RTL-ova kriminalistička serija 'Specijalisti Zagreb' u domaći TV prostor uvodi takozvani proceduralni format po principu "jedna epizoda - jedan slučaj".

Glavna prednost ovakvog koncepta leži u dinamičnosti i brzini pripovijedanja. U svakoj pojedinačnoj epizodi inspektori se susreću s novim zločinom na zagrebačkom asfaltu - od opasnih uličnih potjera do zapletenih financijskih i kibernetičkih prevara. Priča počinje dojavom ili otkrićem slučaja, prolazi kroz napetu terensku istragu i ispitivanja osumnjičenika, a završava jasnim i zakonskim epilogom prije odjave.

Ovakav pristup gledateljima pruža trenutnu satisfakciju: nema dugotrajnih "praznih hoda" niti razvučenih dijaloga koji služe samo popunjavanju minutaže. Svaka je minuta iskorištena za građenje napetosti i slaganje dokaza.