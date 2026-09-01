Jesen na RTL-u i Voyo u znaku domaće produkcije: Zašto 'Specijaliste Zagreb' staviti na listu za gledanje

Jesenska televizijska shema na RTL-u i platformi Voyo počinje u velikom stilu. Od 7. rujna gledatelji imaju priliku pratiti 'Specijaliste Zagreb', novu seriju koja osvježava ponudu domaćih dramskih projekata. Kroz napete slučajeve i dinamične zaplete, serija pruža uvid u opasan rad policijskih inspektora koji se svakodnevno suočavaju s izazovima u metropoli.
Kriminalistička drama s domaćim potpisom
Za razliku od klasičnih dramskih formata, 'Specijalisti Zagreb' u prvi plan stavljaju dinamiku i ritam autentičnih policijskih istraga. Radnja prati istražiteljski tim u rješavanju kompleksnih slučajeva, dok istovremeno otvara vrata njihovim osobnim pričama, izazovima i međusobnim odnosima. Glavni grad pri tome služi kao živopisan i prepoznatljiv okvir koji svakoj epizodi daje dodatnu dozu autentičnosti.
Glumačka imena koja nose priču
Središte serije čini upečatljiv glumački tim koji utjelovljuje četvero glavnih inspektora. Toni Gojanović glumi Luku Horvata, bivšeg analitičara Europola s teškom obiteljskom pozadinom, dok Peđa Gvozdić tumači iskusnog višeg inspektora Zorana. Glumačku ekipu upotpunjuju Ivan Barišić u ulozi mladog inspektora koji u Zagreb stiže iz Splita te Vini Jurčić kao ključna inspektorica tima. Njihovi međusobni odnosi, profesionalni sukobi i različiti pristupi istragama garancija su napetosti kroz sve epizode.
Seriju 'Specijalisti Zagreb' ne propustite od ponedjeljka, 7. rujna, u 20:15 i 21:15 na RTL-u, a prije svih na Voyo (dvije epizode, ponedjeljkom).