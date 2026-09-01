Emisije
Novosti
Serije Filmovi Emisije Voyo
Emisije
Love Island Adria Specijalisti Zagreb IQ 160 Asia Express: Zmajeva ruta Gospodin Savršeni Divlje pčele Formula 1
TV raspored Extra video
Vrijeme je za rukomet Gospodin Savršeni Divlje pčele Ljubav je na selu Večera za 5
Net.HR Prijave GLEDAJ NA Voyo.hr
Specijalisti Zagreb

Jesen na RTL-u i Voyo u znaku domaće produkcije: Zašto 'Specijaliste Zagreb' staviti na listu za gledanje

Ako se pitate zašto bi se baš ova serija trebala naći na vašem popisu za gledanje, donosimo ključne adute ove serije

RTL.hr
01.09.2026 23:00

Jesenska televizijska shema na RTL-u i platformi Voyo počinje u velikom stilu. Od 7. rujna gledatelji imaju priliku pratiti 'Specijaliste Zagreb', novu seriju koja osvježava ponudu domaćih dramskih projekata. Kroz napete slučajeve i dinamične zaplete, serija pruža uvid u opasan rad policijskih inspektora koji se svakodnevno suočavaju s izazovima u metropoli.

Kriminalistička drama s domaćim potpisom

Za razliku od klasičnih dramskih formata, 'Specijalisti Zagreb' u prvi plan stavljaju dinamiku i ritam autentičnih policijskih istraga. Radnja prati istražiteljski tim u rješavanju kompleksnih slučajeva, dok istovremeno otvara vrata njihovim osobnim pričama, izazovima i međusobnim odnosima. Glavni grad pri tome služi kao živopisan i prepoznatljiv okvir koji svakoj epizodi daje dodatnu dozu autentičnosti.

Specijalisti Zagreb
Specijalisti Zagreb FOTO: RTL

Glumačka imena koja nose priču

Središte serije čini upečatljiv glumački tim koji utjelovljuje četvero glavnih inspektora. Toni Gojanović glumi Luku Horvata, bivšeg analitičara Europola s teškom obiteljskom pozadinom, dok Peđa Gvozdić tumači iskusnog višeg inspektora Zorana. Glumačku ekipu upotpunjuju Ivan Barišić u ulozi mladog inspektora koji u Zagreb stiže iz Splita te Vini Jurčić kao ključna inspektorica tima. Njihovi međusobni odnosi, profesionalni sukobi i različiti pristupi istragama garancija su napetosti kroz sve epizode.

Specijalisti Zagreb
Specijalisti Zagreb FOTO: RTL

Seriju 'Specijalisti Zagreb' ne propustite od ponedjeljka, 7. rujna, u 20:15 i 21:15 na RTL-u, a prije svih na Voyo (dvije epizode, ponedjeljkom).

specijalisti zagreb voyohr rtlhr nova serija
Specijalisti Zagreb

KVIZ Mislite da imate detektivski um? Provjerite biste li mogli biti dio 'Specijalista Zagreb'

Moglo bi te zanimati

Odbrojavanje je počelo! Još samo 10 dana do dolaska 'Specijalista Zagreb'

Poznate majka i kći udružuju snage: Nada i Barbara Rocco pojavit će se u novoj RTL-ovoj seriji 'Specijalisti Zagreb'

Sjećate se Pupija iz 'Ne daj se, Nina'? Pojavit će se u novoj seriji 'Specijalisti Zagreb'

Glumac Ivan Barišić o slavi, ljubavi i novim projektima: 'Volio bih imati puno djece i biti najcool tata'

Nakon don Jere u 'Divljim pčelama', Zijad Gračić pojavit će se u novoj seriji 'Specijalisti Zagreb'

Sjećate li se zavodnika Davida iz 'Ne daj se, Nina'? Uskoro će se pojaviti u novoj RTL-ovoj seriji 'Specijalisti Zagreb'

Pročitaj na Net.hr
Dino Merlin na meti teških optužbi: 'Uzeli su 100.000 €, a znali su da koncerta neće biti'
Pjevač poznatog benda prekinuo koncert i zaprijetio nekome u publici: 'Ostat ćeš bez zuba'
Afere, ljubavni trokuti i ovisnosti: Skandali koji su obilježili legendarni bend
Nećete vjerovati što Dick Van Dyke radi u 101. godini: Iznenadio pratitelje novom objavom
'Nije isključeno da nam se u nekom trenutku obitelj poveća za jednog četveronožnog člana'
Kao sestre blizanke: Dvije zanosne brinete mamile poglede u centru Zagreba
Drama na koncertu Lionela Richieja: Glazbenoj legendi pozlilo na pozornici, završio u bolnici
Sjećate li se djevojčice uz koju smo plakali? Vada iz kultnog filma danas je neprepoznatljiva
Sedam desetljeća ljubavi: Kraljica Sonja dirljivom se porukom oprostila od kralja Haralda
Tko je žena kojoj je Freddie Mercury ostavio sve? Bila mu je ljubav života i najveći oslonac