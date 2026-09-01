Jesen na RTL-u i Voyo u znaku domaće produkcije: Zašto 'Specijaliste Zagreb' staviti na listu za gledanje

Ako se pitate zašto bi se baš ova serija trebala naći na vašem popisu za gledanje, donosimo ključne adute ove serije

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Jesenska televizijska shema na RTL-u i platformi Voyo počinje u velikom stilu. Od 7. rujna gledatelji imaju priliku pratiti 'Specijaliste Zagreb', novu seriju koja osvježava ponudu domaćih dramskih projekata. Kroz napete slučajeve i dinamične zaplete, serija pruža uvid u opasan rad policijskih inspektora koji se svakodnevno suočavaju s izazovima u metropoli.

Kriminalistička drama s domaćim potpisom

Za razliku od klasičnih dramskih formata, 'Specijalisti Zagreb' u prvi plan stavljaju dinamiku i ritam autentičnih policijskih istraga. Radnja prati istražiteljski tim u rješavanju kompleksnih slučajeva, dok istovremeno otvara vrata njihovim osobnim pričama, izazovima i međusobnim odnosima. Glavni grad pri tome služi kao živopisan i prepoznatljiv okvir koji svakoj epizodi daje dodatnu dozu autentičnosti.

icon-expand icon-close icon-close Specijalisti Zagreb FOTO: RTL

Glumačka imena koja nose priču

Središte serije čini upečatljiv glumački tim koji utjelovljuje četvero glavnih inspektora. Toni Gojanović glumi Luku Horvata, bivšeg analitičara Europola s teškom obiteljskom pozadinom, dok Peđa Gvozdić tumači iskusnog višeg inspektora Zorana. Glumačku ekipu upotpunjuju Ivan Barišić u ulozi mladog inspektora koji u Zagreb stiže iz Splita te Vini Jurčić kao ključna inspektorica tima. Njihovi međusobni odnosi, profesionalni sukobi i različiti pristupi istragama garancija su napetosti kroz sve epizode.

icon-expand Specijalisti Zagreb FOTO: RTL