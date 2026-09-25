Emisije
Novosti
Serije Filmovi Emisije Voyo
Emisije
Love Island Adria Divlje pčele Asia Express: Zmajeva ruta Specijalisti Zagreb IQ 160 Gospodin Savršeni Formula 1
TV raspored Extra video
Vrijeme je za rukomet Gospodin Savršeni Divlje pčele Ljubav je na selu Večera za 5
Net.HR Prijave GLEDAJ NA Voyo.hr
Specijalisti Zagreb

Ključ ubojstva u 'Specijalistima Zagreb' cijelo im je vrijeme bio pred očima? Novi trag vodi do neočekivanog otkrića

Šokantan zločin potresao je zagrebački Mirogoj. Poznati, iako u posljednje vrijeme pomalo zaboravljeni slikar Franjo, pronađen je mrtav pored obiteljske grobnice

RTL.hr
25.09.2026 21:45

U napetoj istrazi ubojstva slikara Franje, čije je beživotno tijelo pronađeno na zagrebačkom groblju Mirogoj pokraj grobnice njegove nedavno preminule supruge, policija je došla do ključnog traga. Iako forenzičari na samom mjestu zločina nisu uspjeli pronaći oružje niti specifične tragove koji bi odmah ukazali na počinitelja, jedan naizgled običan predmet usmjerio je istragu u potpuno novom smjeru. Riječ je o buketu cvijeća ostavljenom na grobu, koji je otvorio vrata prema tajnama starim više od pola stoljeća.

Specijalisti Zagreb
Specijalisti Zagreb FOTO: RTL

Kreditna kartica iz Montreala

Tijekom detaljne provjere okolnosti pod kojima je slikar ubijen, inspektorica Ana Kirin otkrila je važan detalj. Analizirajući cvijeće ostavljeno na grobnici obitelji, policija je uspjela locirati točnu cvjećarnicu koja izrađuje upravo takve aranžmane. Još važnije, otkriveno je da je taj specifični buket plaćen kreditnom karticom.

Čija je kartica u pitanju te je li vlasnik povezan s ubojstvom ne propustite pogledati u 'Specijalistima Zagreb'.

specijalisti zagreb
Specijalisti Zagreb

Inspektor Toni usred istrage ubojstva dogovorio dejt: 'Javila mi se ona zgodna unuka ubijenog'

Specijalisti Zagreb

Ubojstvo na Mirogoju u 'Specijalistima Zagreb'! Slikar pronađen mrtav kraj obiteljske grobnice

Moglo bi te zanimati

Smrt osebujnog slikara otkriva mrežu tajni i prevara: Novu istragu 'Specijalista Zagreb' pratite ovaj petak od 21.15 sati na RTL-u

Ivan Barišić za RTL.hr otvorio dušu: 'Intimne scene su najneromantičnija stvar koju možete zamisliti, a privatno sam teški romantik'

Inspektor Toni u 'Specijalistima Zagreb' pronašao oba oružja ubojstava: 'Ja sam splitski Sherlock Holmes'

'Slučaj iz prošlog stoljeća': Policija u 'Specijalistima Zagreb' istražuje tajanstvenu smrt žene o kojoj gotovo nitko ništa ne zna

Talačka kriza na Rebru u 'Specijalistima Zagreb': Inspektorica Ana suočena s napadačem koji ju je drogirao

Toni u 'Specijalistima Zagreb' konačno progovorio o svojoj prošlosti: 'Vjerovao sam ženi kojoj nisam trebao'

Pročitaj na Net.hr
Ne mari za kritike: Sydney Sweeney oduševila obožavatelje fotografijama s odmora
Sin snimio spot, kći pjeva na albumu, a najmlađa je mezimica: 'Ona zna privući pažnju'
Mate Rimac pojavio se prvi put u javnosti nakon prekida
Ivana Knoll u minijaturnom badiću pokrenula lavinu komentara: 'Nosiš li uopće odjeću?'
Tomislav je pobjednik zagrebačkog tjedna Večere za 5: 'Nagrada ide na obiteljsko putovanje'
Godinama bio na meti kritika zbog razvoda: Ovako danas izgleda kći Francesca Tottija
Zavodljivo izdanje u Beogradu: Nikolina Pišek u svijetloplavom korzetu naglasila dekolte
Skinula više od 45 kilograma: Bridget Fonda u rijetkom izlasku pokazala kako sad izgleda
Pukao brak reality-zvijezda: Hvalio se s više od 2500 žena, a sad tvrdi da je ona bila posebna
Zgodna brineta privukla poglede u šetnji Karlovcem