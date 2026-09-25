Ključ ubojstva u 'Specijalistima Zagreb' cijelo im je vrijeme bio pred očima? Novi trag vodi do neočekivanog otkrića

U napetoj istrazi ubojstva slikara Franje, čije je beživotno tijelo pronađeno na zagrebačkom groblju Mirogoj pokraj grobnice njegove nedavno preminule supruge, policija je došla do ključnog traga. Iako forenzičari na samom mjestu zločina nisu uspjeli pronaći oružje niti specifične tragove koji bi odmah ukazali na počinitelja, jedan naizgled običan predmet usmjerio je istragu u potpuno novom smjeru. Riječ je o buketu cvijeća ostavljenom na grobu, koji je otvorio vrata prema tajnama starim više od pola stoljeća.

Tijekom detaljne provjere okolnosti pod kojima je slikar ubijen, inspektorica Ana Kirin otkrila je važan detalj. Analizirajući cvijeće ostavljeno na grobnici obitelji, policija je uspjela locirati točnu cvjećarnicu koja izrađuje upravo takve aranžmane. Još važnije, otkriveno je da je taj specifični buket plaćen kreditnom karticom.

Čija je kartica u pitanju te je li vlasnik povezan s ubojstvom ne propustite pogledati u 'Specijalistima Zagreb'.