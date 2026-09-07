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Specijalisti Zagreb

Krvavi početak 'Specijalista Zagreb': Vlasnik lokala ubijen, a onda je supruga otkrila detalj koji je šokirao inspektore

U prvoj epizodi krimi-serije 'Specijalisti Zagreb', u zagrebačkoj Dubravi dogodilo se brutalno ubojstvo koje je na noge diglo tim iskusnih inspektora

RTL.hr
07.09.2026 20:35

Berat Selimi, vlasnik ugostiteljskog objekta, pronađen je mrtav ispred svog lokala, a prvi tragovi istrage upućuju na mračne poslovne dogovore i moguće reketarenje koje je pošlo po zlu. Inspektor Zoran sa svojim timom stigao je na mjesto zločina kako bi sklopio mozaik posljednjih trenutaka Selimijevog života.

Hladna noć na mjestu zločina

Prema prvim informacijama, Berat Selimi, rođen 1964. godine u Prištini, a od 2008. hrvatski državljanin, ubijen je dok je obavljao rutinski zadatak - bacanje smeća. Njegova supruga, koja se u tom trenutku nalazila u lokalu i zatvarala kasu, čula je kobni pucanj, ali nije mogla ni naslutiti razmjere tragedije koja se odvijala svega nekoliko metara dalje.

Specijalisti Zagreb
Specijalisti Zagreb FOTO: RTL

Tim za očevid, predvođen inspektorom Zoranom, zatekao je stravičan prizor. "Uzrok smrti je prostrjelna rana na prsima. Izgleda da je iskrvario prije dolaska Hitne pomoći", izvijestio je kolega s terena. Dok je inspektorica Ana tješila šokiranu suprugu, ostatak tima, uključujući inspektore Luku i Tonija, započeo je s pregledom mjesta zločina.

Sukob prije smrtonosnog hica

Detaljnim pregledom pronađeni su tragovi koji ukazuju na to da se žrtva borila za život. "Žrtva ima ozljedu glave, a pronašli smo i neke dlake. Vjerojatno se branio, i to očito uspješno, pa je počinitelj izvadio vatreno oružje", zaključio je Zoki. Ova spoznaja otvara mogućnost da je ubojica također ozlijeđen, što bi mogao biti ključan trag u daljnjoj istrazi.

Unatoč kasnim satima, Zoki je naredio svojim ljudima da pokušaju pronaći svjedoke. "Znam da je kasno, ali probajte obići koga možete", rekao je, dok je Toni dobio nezahvalan zadatak pretraživanja kontejnera za smeće u potrazi za dodatnim dokazima.

Specijalisti Zagreb
Specijalisti Zagreb FOTO: RTL

Tragovi vode do "naših ljudi"

Ključni pomak u istrazi donijela je izjava supruge ubijenog. Iako shrvana, uspjela je inspektorici Ani ispričati o problemima koji su mučili njenog supruga. Spomenula je misteriozne posjetitelje koji su ih pritiskali. "Htjeli su da im prodaje meso, ali moj muž nije htio s njima raditi", otkrila je. Na pitanje jesu li u pitanju bili novčani problemi ili reketarenje, odgovorila je da je njen suprug uvijek razgovarao s njima nasamo, ali je spomenuo da su to "naši ljudi" - Albanci.

Tijekom razgovora, isplivalo je i jedno ime: Agim. "Jednom je spomenuo nekoga... netko s Kosova uvozi meso", prisjetila se supruga. Ovo ime postalo je središnja točka istrage, a policijski tim sada ima jasan smjer u kojem treba tražiti ubojicu.

Seriju 'Specijalisti Zagreb' ne propustite ponedjeljkom u 20:15 i 21:15, a prije svih na Voyo.

specijalisti zagreb
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