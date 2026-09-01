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Specijalisti Zagreb

KVIZ Mislite da imate detektivski um? Provjerite biste li mogli biti dio 'Specijalista Zagreb'

Pripremite se za veliku premijeru 7. rujna na RTL-u i platformi Voyo - odgovorite na 7 pitanja i doznajte biste li preživjeli pritisak na terenu ili su ulične potjere ipak prevelik zalogaj za vas

RTL.hr
01.09.2026 11:00

Pred nama je uzbudljiva televizijska jesen na RTL-u i platformi Voyo, a najveće osvježenje donosi prva RTL-ova kriminalistička serija 'Specijalisti Zagreb'. Od 7. rujna gledatelji ulaze u dinamičan svijet opasnih istraga, filmskih potjera i kompleksnih slučajeva koji se odvijaju na prepoznatljivim ulicama i u kvartovima glavnog grada. Svaka epizoda donosi novu priču i novi zločin, no u središtu svega nalazi se četvoro inspektora koji svakodnevno balansiraju između vlastitih života i posla u kojem je samo jedna sekunda dovoljna da promijeni sve.

Specijalisti Zagreb
Specijalisti Zagreb FOTO: RTL

Rad na terenu nije nimalo jednostavan - traži se vrhunska fizička sprema, sposobnost snalaženja u kriznim situacijama s oružjem u rukama, ali i iznimno oštar um koji u kaosu prepoznaje ključne detalje. Dok jedni članovi tima vjeruju staloženosti i hladnoj logici, drugi se oslanjaju na ulični instinkt, neustrašivost i brze reakcije pod pritiskom. Jeste li se ikada zapitali kako biste se vi snašli u njihovim cipelama da se sutra nađete u opasnoj policijskoj akciji na zagrebačkom asfaltu?

Specijalisti Zagreb
Specijalisti Zagreb FOTO: RTL
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Specijalisti Zagreb

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