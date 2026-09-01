KVIZ Mislite da imate detektivski um? Provjerite biste li mogli biti dio 'Specijalista Zagreb'

Pred nama je uzbudljiva televizijska jesen na RTL-u i platformi Voyo , a najveće osvježenje donosi prva RTL-ova kriminalistička serija 'Specijalisti Zagreb' . Od 7. rujna gledatelji ulaze u dinamičan svijet opasnih istraga, filmskih potjera i kompleksnih slučajeva koji se odvijaju na prepoznatljivim ulicama i u kvartovima glavnog grada. Svaka epizoda donosi novu priču i novi zločin, no u središtu svega nalazi se četvoro inspektora koji svakodnevno balansiraju između vlastitih života i posla u kojem je samo jedna sekunda dovoljna da promijeni sve.

Rad na terenu nije nimalo jednostavan - traži se vrhunska fizička sprema, sposobnost snalaženja u kriznim situacijama s oružjem u rukama, ali i iznimno oštar um koji u kaosu prepoznaje ključne detalje. Dok jedni članovi tima vjeruju staloženosti i hladnoj logici, drugi se oslanjaju na ulični instinkt, neustrašivost i brze reakcije pod pritiskom. Jeste li se ikada zapitali kako biste se vi snašli u njihovim cipelama da se sutra nađete u opasnoj policijskoj akciji na zagrebačkom asfaltu?