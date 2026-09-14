Lov na predatora iz sjene i obiteljske tajne na zagrebačkom asfaltu: 'Specijalisti Zagreb' donose dvije nove, još mračnije istrage

Policijski tim iz 'Specijalista Zagreb' večeras se suočava s opasnim izazovima! Može li Ana Kirin vjerovati vlastitom osjećaju kad joj svi oko nje govore da griješi? Hoće li se otkriti istina iza zločina koji godinama čeka pravdu?

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Nakon brutalnog ubojstva na rođendanskoj proslavi i mračnih tajni u svijetu tenisa, policijski tim iz 'Specijalista Zagreb' večeras se suočava s još opasnijim izazovima! U 20.15 i 21.15 sati na RTL-u, gledatelji će pratiti dvije nove istrage u kojima ništa nije onako kako se čini na prvi pogled - od žene čija je smrt povezana s omamljujućom drogom do neriješenog zločina koji seže duboko u prošlost. Uz napete zaplete, nove epizode donose i sjajna glumačka pojačanja, među kojima su Barbara i Nada Rocco te poznati glumački otac i sin, Franjo i Martin Kuhar.

icon-expand icon-close icon-close Barbara Rocco, Specijalisti Zagreb FOTO: RTL

Treća epizoda, koja počinje u 20.15 sati, donosi slučaj koji će osobito pogoditi inspektoricu Anu Kirin (Vini Jurčić). Tek što je i sama jedva izbjegla napad nakon što joj je netko podmetnuo drogu u piće, Ana idućeg jutra proživljava jeziv déjà vu. Naime, pronađeno je tijelo mlade žene ubijene pod utjecajem identične, omamljujuće supstance. Dok njezini kolege - glavni inspektor Zoran Jukić (Peđa Gvozdić), Luka Horvat (Toni Gojanović) i Toni Kovačić (Ivan Barišić) - počinju sumnjati u njezinu objektivnost i preispituju njezinu procjenu, Ana odbija ignorirati vlastitu traumu. Vođena čistim instinktom, pokreće istragu koja je vodi ravno do Marina Borkovića, naizgled šarmantnog, ali nesigurnog farmaceutskog putnika. No iza uglađenog nastupa krije se predator iz sjene.

icon-expand Vini Jurčić, inspektori FOTO: RTL

Uz fantastičnu Barbaru Rocco, posebnu pažnju privući će Filip Lazov u ulozi labilnog Marina. Lazov je u 'Specijalistima' dobio priliku briljantno utjeloviti jedno od najmračnijih i najintrigantnijih lica ove sezone, lika čija će se prava priroda i motivi otkrivati korak po korak.

icon-expand Specijalisti Zagreb FOTO: RTL

Druga epizoda večeri, od 21.15 sati, otvara rane iz prošlosti. Tijelo djevojke pronađeno je na okretištu tramvaja, a tragovi skreću istragu prema njezinoj teškoj životnoj priči. Žrtva je u vjeri tražila oprost i pokušavala ostaviti prošlost iza sebe, no netko joj to nije dopustio. Istražitelji otkrivaju da je djevojka bila povezana s neriješenim zločinom u koji su bila upletena dvojica njezinih bivših ljubavnika - bivši kickboksač i sin bogatog poduzetnika. Obojica imaju motive i tajne, ali i naizgled neprobojne alibije. Kada se u igru umiješa otac jednog od osumnjičenih, slučaj se još više zakomplicira.

icon-expand Specijalisti Zagreb, Martin Kuhar FOTO: RTL