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Specijalisti Zagreb

Luka se vratio u Zagreb zbog sina: Privatna priča hladnog analitičara puno je emotivnija nego što se čini

Iza staloženog i taktičkog pristupa u novoj RTL-ovoj seriji 'Specijalisti Zagreb' krije se lik oca koji se bori s gubitkom supruge i samostalno odgaja sina Bornu

RTL.hr
05.09.2026 14:00

U novoj policijskoj drami 'Specijalisti Zagreb', koja od 7. rujna kreće na RTL-u i platformi Voyo, glumac Toni Gojanović utjelovljuje Luku Horvata - čovjeka čije inozemno iskustvo i britak um donose ključne prednosti istražiteljskom timu. No, dok ga kolege na prvu doživljavaju kao distanciranog stručnjaka vođenog suppresses emocijama i suhom logikom, Luka nosi osobnu dramu koja ga duboko određuje.

Toni Gojanović, Specijalisti Zagreb
Toni Gojanović, Specijalisti Zagreb FOTO: RTL

Gubitak supruge i povratak u domovinu

Luka Horvat u Zagreb ne dolazi iz karijernih razloga, već iz prijeke obiteljske potrebe. Nakon tragičnog gubitka supruge, napušta radno mjesto u Europolu i međunarodnu karijeru kako bi osigurao stabilnost svom sinu Borni. Povratak na zagrebačke ulice za njega predstavlja priliku za novi početak, no usklađivanje opasnih policijskih terena i uloge samohranog oca donosi svakodnevne izazove.

Specijalisti Zagreb - Toni Gojanović
Specijalisti Zagreb - Toni Gojanović FOTO: RTL

Kontrast između terena i obiteljskog doma

Ono što Luku čini jednim od najzanimljivijih likova serije upravo je taj oštar kontrast u njegovom životu. Na terenu i u policijskom uredu on je staložen taktičar, sposoban uočiti digitalne tragove i uzorke koje drugi spgledaju pod pritiskom. No, kada skine značku i dođe kući, ostaje samo otac koji pokušava doprijeti do dječaka pogođenog obiteljskom tragedijom.

Specijalisti Zagreb - Toni Gojanović
Specijalisti Zagreb - Toni Gojanović FOTO: RTL

Dirljiva dimenzija napete krimi-priče

Toni Gojanović u ovoj ulozi donosi spoj snage i ranjivosti. Njegov lik dokazuje da 'Specijalisti Zagreb' nisu samo serija o potjerama i zločinima, već i priča o ljudskim sudbinama, odricanjima i borbi za obitelj u najtežim trenucima.

Kako se Luka bori s opasnostima na zagrebačkom asfaltu i hoće li uspjeti zaštititi ono najvrijednije, pratite u velikoj premijeri serije 'Specijalisti Zagreb' u ponedjeljak, 7. rujna na RTL-u i platformi Voyo.

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Specijalisti Zagreb

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