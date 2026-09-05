Luka se vratio u Zagreb zbog sina: Privatna priča hladnog analitičara puno je emotivnija nego što se čini

U novoj policijskoj drami 'Specijalisti Zagreb' , koja od 7. rujna kreće na RTL-u i platformi Voyo , glumac Toni Gojanović utjelovljuje Luku Horvata - čovjeka čije inozemno iskustvo i britak um donose ključne prednosti istražiteljskom timu. No, dok ga kolege na prvu doživljavaju kao distanciranog stručnjaka vođenog suppresses emocijama i suhom logikom, Luka nosi osobnu dramu koja ga duboko određuje.

Luka Horvat u Zagreb ne dolazi iz karijernih razloga, već iz prijeke obiteljske potrebe. Nakon tragičnog gubitka supruge, napušta radno mjesto u Europolu i međunarodnu karijeru kako bi osigurao stabilnost svom sinu Borni. Povratak na zagrebačke ulice za njega predstavlja priliku za novi početak, no usklađivanje opasnih policijskih terena i uloge samohranog oca donosi svakodnevne izazove.

Ono što Luku čini jednim od najzanimljivijih likova serije upravo je taj oštar kontrast u njegovom životu. Na terenu i u policijskom uredu on je staložen taktičar, sposoban uočiti digitalne tragove i uzorke koje drugi spgledaju pod pritiskom. No, kada skine značku i dođe kući, ostaje samo otac koji pokušava doprijeti do dječaka pogođenog obiteljskom tragedijom.

Toni Gojanović u ovoj ulozi donosi spoj snage i ranjivosti. Njegov lik dokazuje da 'Specijalisti Zagreb' nisu samo serija o potjerama i zločinima, već i priča o ljudskim sudbinama, odricanjima i borbi za obitelj u najtežim trenucima.

Kako se Luka bori s opasnostima na zagrebačkom asfaltu i hoće li uspjeti zaštititi ono najvrijednije, pratite u velikoj premijeri serije 'Specijalisti Zagreb' u ponedjeljak, 7. rujna na RTL-u i platformi Voyo.