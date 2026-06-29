Najveća TV uloga u dosadašnjoj karijeri! Svestrani Peđa Gvozdić postaje glavni inspektor: 'U srednjoj sam ozbiljno razmišljao o studiju kriminalistike'

Kazalište je njegov život, no Peđa Gvozdić u novoj RTL-ovoj seriji 'Specijalisti Zagreb', i svojoj dosad najvećoj televizijskoj ulozi, od 7. rujna pokazat će zašto je jedan od najsvestranijih glumaca svoje generacije

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Peđa Gvozdić cijenjeni je hrvatski glumac i kazališni redatelj. Na kazališnim daskama široj je javnosti poznat po izvođenju hrvatske adaptacije dugovječnog brodvejskog monodramskog hita 'Defending the Caveman', pod naslovom 'Pračovjek', koji godinama rasprodaje kazališne i koncertne dvorane diljem Hrvatske. Na velikom platnu, najistaknutiji je po ulozi u hvaljenom hrvatskom filmu 'Sigurno mjesto' iz 2022. godine, redatelja Jurja Lerotića. Film je premijerno prikazan na Locarno Film Festivalu, bio je hrvatski kandidat za Oscara te je nominiran i za Europsku filmsku nagradu. Više od desetljeća Gvozdić je obnašao dužnost umjetničkog ravnatelja Gradskog kazališta Zorin dom u Karlovcu, gdje je postavljao brojne predstave koje su prepoznale i publika i kritika. Trenutačno je umjetnički ravnatelj Zakon Teatra, nezavisnog privatnog kazališta u Karlovcu.

icon-expand Peđa Gvozdić, Specijalisti Zagreb FOTO: RTL

A ovaj svestrani umjetnik sada je spreman za novi glumački izazov, i to u jednom od najiščekivanijih televizijskih projekata jeseni – prvoj RTL-ovoj kriminalističkoj seriji 'Specijalisti Zagreb', u kojoj će utjeloviti jednu od glavnih uloga, onu glavnog inspektora Zorana Jukića. Pa da, javnost me najviše zna kao 'pračovjeka' koji živi kazalište! Da se ovo dogodilo prije desetak godina, nisam siguran da bih prihvatio glavnu ulogu. Mislim da sam danas dovoljno zreo za ovakav izazov. Glavna uloga nosi određenu odgovornost i mislim da ju je bitno postaviti kao svojevrsni kamen temeljac... Kazalište je stvarno moj primarni medij, ali ovo je jedan odličan izlet", ističe. Glavni inspektor Zoran vodi tim oslanjajući se na instinkt, iskustvo i asocijativno pamćenje razvijeno u svijetu prije interneta i mobitela. Nekoć amaterski boksač s radničke Trešnjevke, razveden, otac kćeri Mije, koja mu je najvažnija osoba na svijetu. Mia je mlada novinarka progresivnih stavova koja neprestano propitkuje Zoranove poglede na svijet. Njegov najveći izazov je naučiti prihvatiti metode i promjene koje donose nova vremena, a u isto vrijeme zadržati ono dobro iz prošlosti.

icon-expand Peđa Gvozdić, Specijalisti Zagreb FOTO: RTL

Zoki je policajac starog kova. Malo spava, malo priča, a puno radi. Po tome smo slični!" šali se Peđa i dodaje, Beskompromisni je borac za pravdu koji jednako dobro poznaje zakon kao i zakon ulice. Ne troši riječi uzalud, ali kad treba djelovati, uvijek je prvi." A simpatičnog Peđu s novom ulogom glavnog inspektora veže i jedna zanimljivost iz školskih dana. Htio sam biti puno toga pa sam postao glumac, ali zanimljivo je da sam u srednjoj školi ozbiljno razmišljao o studiju kriminalistike. Moj maturalni rad bio je iz područja socijalne psihologije i kriminaliteta. Istraživao sam slučaj ubojstva u kojem je supruga ubila muža te sam pokušavao analizirati motive i okolnosti koje su dovele do tog zločina. Tako da me taj svijet na neki način ipak oduvijek zanimao", prisjeća se. Snimanje 'Specijalista Zagreb' u punom je jeku, a uz Peđu, u glavnim ulogama ostalih inspektora tu su sjajni mladi talenti - Vini Jurčić, Ivan Barišić i Toni Gojanović. Iako ih prije ovog angažmana nije poznavao, ističe kako nije trebalo dugo da se dogodi onaj potrebni klik".

icon-expand Specijalisti Zagreb FOTO: RTL