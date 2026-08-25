Nakon don Jere u 'Divljim pčelama', Zijad Gračić pojavit će se u novoj seriji 'Specijalisti Zagreb'

U dramskoj seriji 'Divlje pčele', Zijad Gračić maestralno je utjelovio seoskog župnika don Jeru. Lik koji je stajao kao moralni stup zajednice, čuvao najteže ispovjedne tajne i donosio mir u trenucima najvećih obiteljskih potresa, brzo je osvojio simpatije publike. Gračić je ulogu iznio s upečatljivim autoritetom, smirenošću i posebnom težinom kakvu samo rijetki glumci mogu prenijeti na ekran.
Novi izazov u zagrebačkom okruženju
Nakon upečatljivog nastupa u 'Divljim pčelama', slijedi potpuna promjena ritma. Od 7. rujna gledatelji ga imaju priliku vidjeti u epizodnom pojavljivanju u novoj dramskoj seriji 'Specijalisti Zagreb'.
Karizma koja drži pozornost
Bez obzira na ulogu, Gračićeva prepoznatljiva staloženost i glumački autoritet ponovno će biti oslonac u raspletu napetih situacija.
Seriju 'Specijalisti Zagreb' pratite od 7. rujna na RTL-u i streaming platformi Voyo.