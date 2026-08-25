Nakon don Jere u 'Divljim pčelama', Zijad Gračić pojavit će se u novoj seriji 'Specijalisti Zagreb'

Omiljeni glumac ulazi u potpuno novi glumački izazov. Saznajte što nas čeka od 7. rujna na RTL-u i platformi Voyo!

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U dramskoj seriji 'Divlje pčele', Zijad Gračić maestralno je utjelovio seoskog župnika don Jeru. Lik koji je stajao kao moralni stup zajednice, čuvao najteže ispovjedne tajne i donosio mir u trenucima najvećih obiteljskih potresa, brzo je osvojio simpatije publike. Gračić je ulogu iznio s upečatljivim autoritetom, smirenošću i posebnom težinom kakvu samo rijetki glumci mogu prenijeti na ekran.

icon-expand Zijad Gračić, Divlje pčele FOTO: RTL

Novi izazov u zagrebačkom okruženju

Nakon upečatljivog nastupa u 'Divljim pčelama', slijedi potpuna promjena ritma. Od 7. rujna gledatelji ga imaju priliku vidjeti u epizodnom pojavljivanju u novoj dramskoj seriji 'Specijalisti Zagreb'.

icon-expand Zijad Gračić FOTO: RTL

Karizma koja drži pozornost

Bez obzira na ulogu, Gračićeva prepoznatljiva staloženost i glumački autoritet ponovno će biti oslonac u raspletu napetih situacija.

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