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Specijalisti Zagreb

Nakon don Jere u 'Divljim pčelama', Zijada Gračića gledamo u novoj ulozi u seriji 'Specijalisti Zagreb'

Omiljeni glumac ulazi u potpuno novi glumački izazov. Saznajte što nas čeka od 7. rujna na RTL-u i platformi Voyo!

RTL.hr
25.08.2026 19:00

U dramskoj seriji 'Divlje pčele', Zijad Gračić maestralno je utjelovio seoskog župnika don Jeru. Lik koji je stajao kao moralni stup zajednice, čuvao najteže ispovjedne tajne i donosio mir u trenucima najvećih obiteljskih potresa, brzo je osvojio simpatije publike. Gračić je ulogu iznio s upečatljivim autoritetom, smirenošću i posebnom težinom kakvu samo rijetki glumci mogu prenijeti na ekran.

Zijad Gračić, Divlje pčele
Zijad Gračić, Divlje pčele FOTO: RTL

Novi izazov u zagrebačkom okruženju

Nakon upečatljive epizode u ruralnom ambijentu, vrijeme je za potpunu promjenu ritma. Od 7. rujna gledatelji imaju priliku pratiti Gračića u novoj dramskoj seriji 'Specijalisti Zagreb'. Mirne seoske ulice Vrila zamijenit će dinamična i napeta gradska svakodnevica, gdje su ulozi jednako visoki, ali pravila igre potpuno drugačija.

Zijad Gračić
Zijad Gračić FOTO: RTL

Karizma koja drži pozornost

Prijelaz iz duhovnog vođe u novi gradski milje još jednom potvrđuje glumačku širinu ovog glumca. Bez obzira na ulogu, Gračićeva prepoznatljiva staloženost i glumački autoritet ponovno će biti ključan oslonac u raspletu napetih situacija.

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Hoće li u novoj seriji ponovno biti glas razuma ili će ga dočekati potpuno novi moralni labirinti, gledatelji mogu pratiti od 7. rujna na RTL-u i streaming platformi Voyo.

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