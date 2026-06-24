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Specijalisti Zagreb

Napokon nešto za ljubitelje napetih istraga: 'Specijalisti Zagreb' donose kriminalističku poslasticu kakvu smo čekali

Ljubitelji kriminalističkih serija ove će jeseni napokon doći na svoje. RTL priprema 'Specijaliste Zagreb', prvu kriminalističku seriju u vlastitoj produkciji, koja na male ekrane stiže već 7. rujna, a prema dosad otkrivenim detaljima, riječ je o jednom od najvećih domaćih televizijskih projekata sezone

RTL.hr
24.06.2026 17:00

Serija donosi spoj napetih istraga, složenih međuljudskih odnosa i autentične zagrebačke atmosfere, a u središtu radnje nalazi se četvero policijskih inspektora koji će iz epizode u epizodu rješavati nove slučajeve dok se istovremeno bore s vlastitim privatnim demonima.

Zagreb nije samo kulisa, nego jedan od glavnih likova

Jedna od posebnosti serije jest činjenica da je cijela radnja smještena u suvremeni Zagreb, a produkcijski tim ističe kako hrvatska metropola nije tek pozadina događanja.

Serija se snima na stvarnim zagrebačkim lokacijama, od Donjeg grada do Novog Zagreba, a grad će aktivno sudjelovati u stvaranju atmosfere i kriminalističkih zapleta. Autori projekta čak ističu da Zagreb postaje svojevrsni "peti glavni lik" serije.

Specijalisti Zagreb
Specijalisti Zagreb FOTO: RTL

Tko čini tim 'Specijalista'?

Na čelu tima nalazi se inspektor Zoran Jukić, policajac starog kova kojeg utjelovljuje Peđa Gvozdić. Zoran se oslanja na iskustvo, instinkt i metode koje je brusio još prije ere interneta i pametnih telefona. Nekadašnji amaterski boksač, razveden otac kojem je kći Mia najvažnija osoba u životu, predstavlja okosnicu istražiteljskog tima.

Njegova zamjenica je Ana Kirin, koju glumi Vini Jurčić. Ana je emocionalno uporište tima, osoba koja probleme rješava empatijom, strpljenjem i diplomatskim pristupom te često uspijeva doprijeti do svjedoka i osumnjičenih kada drugi ne mogu.

Specijalisti Zagreb
Specijalisti Zagreb FOTO: RTL

U timu je i Luka Horvat, kojeg igra Toni Gojanović. Luka je vrhunski analitičar i bivši djelatnik Europola koji se nakon osobne tragedije vraća u Hrvatsku. Posjeduje briljantan um, no često se teško snalazi u svakodnevnim međuljudskim odnosima.

Najmlađi član ekipe je Toni Kovačić, lik kojeg utjelovljuje Ivan Barišić, gledateljima dobro poznat iz serije 'Divlje pčele'. Riječ je o bivšem djelatniku USKOK-a, temperamentnom i impulzivnom istražitelju koji iza sebe krije nerazjašnjenu aferu iz prošlosti. Njegov šarm često mu otvara vrata, ali ga jednako često dovodi i u probleme.

Ivan Barišić, Specijalisti Zagreb
Ivan Barišić, Specijalisti Zagreb FOTO: RTL

Zvijezda 'Divljih pčela' u potpuno novoj ulozi

Posebnu pozornost gledatelja privukao je upravo Ivan Barišić, kojeg je publika zavoljela kao Nikolu u hit-seriji 'Divlje pčele'. Ovoga puta glumac ulazi u znatno mračniji i kompleksniji svijet kriminalističkih istraga.

Prema najavama, njegov Toni Kovačić jedan je od najnepredvidljivijih likova serije, a prošlost koju pokušava ostaviti iza sebe mogla bi postati jedan od ključnih zapleta prve sezone.

Specijalisti - Toni Gojanović
Specijalisti - Toni Gojanović FOTO: RTL

Krimić kakav dosad nismo imali?

Prema službenim informacijama, serija će kombinirati klasične kriminalističke slučajeve s dugoročnim osobnim pričama glavnih likova. Svaka epizoda donosit će novu istragu, dok će se privatni životi inspektora postupno rasplitati kroz cijelu sezonu. Autori najavljuju spoj humora, napetosti i tema koje odražavaju hrvatsku svakodnevicu.

Hoće li 'Specijalisti Zagreb' postati domaći odgovor na popularne europske kriminalističke hitove, publika će moći provjeriti od 7. rujna, kada RTL-ova prva kriminalistička serija stiže u udarni termin.

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