Napokon nešto za ljubitelje napetih istraga: 'Specijalisti Zagreb' donose kriminalističku poslasticu kakvu smo čekali

Serija donosi spoj napetih istraga, složenih međuljudskih odnosa i autentične zagrebačke atmosfere, a u središtu radnje nalazi se četvero policijskih inspektora koji će iz epizode u epizodu rješavati nove slučajeve dok se istovremeno bore s vlastitim privatnim demonima.
Zagreb nije samo kulisa, nego jedan od glavnih likova
Jedna od posebnosti serije jest činjenica da je cijela radnja smještena u suvremeni Zagreb, a produkcijski tim ističe kako hrvatska metropola nije tek pozadina događanja.
Serija se snima na stvarnim zagrebačkim lokacijama, od Donjeg grada do Novog Zagreba, a grad će aktivno sudjelovati u stvaranju atmosfere i kriminalističkih zapleta. Autori projekta čak ističu da Zagreb postaje svojevrsni "peti glavni lik" serije.
Tko čini tim 'Specijalista'?
Na čelu tima nalazi se inspektor Zoran Jukić, policajac starog kova kojeg utjelovljuje Peđa Gvozdić. Zoran se oslanja na iskustvo, instinkt i metode koje je brusio još prije ere interneta i pametnih telefona. Nekadašnji amaterski boksač, razveden otac kojem je kći Mia najvažnija osoba u životu, predstavlja okosnicu istražiteljskog tima.
Njegova zamjenica je Ana Kirin, koju glumi Vini Jurčić. Ana je emocionalno uporište tima, osoba koja probleme rješava empatijom, strpljenjem i diplomatskim pristupom te često uspijeva doprijeti do svjedoka i osumnjičenih kada drugi ne mogu.
U timu je i Luka Horvat, kojeg igra Toni Gojanović. Luka je vrhunski analitičar i bivši djelatnik Europola koji se nakon osobne tragedije vraća u Hrvatsku. Posjeduje briljantan um, no često se teško snalazi u svakodnevnim međuljudskim odnosima.
Najmlađi član ekipe je Toni Kovačić, lik kojeg utjelovljuje Ivan Barišić, gledateljima dobro poznat iz serije 'Divlje pčele'. Riječ je o bivšem djelatniku USKOK-a, temperamentnom i impulzivnom istražitelju koji iza sebe krije nerazjašnjenu aferu iz prošlosti. Njegov šarm često mu otvara vrata, ali ga jednako često dovodi i u probleme.
Zvijezda 'Divljih pčela' u potpuno novoj ulozi
Posebnu pozornost gledatelja privukao je upravo Ivan Barišić, kojeg je publika zavoljela kao Nikolu u hit-seriji 'Divlje pčele'. Ovoga puta glumac ulazi u znatno mračniji i kompleksniji svijet kriminalističkih istraga.
Prema najavama, njegov Toni Kovačić jedan je od najnepredvidljivijih likova serije, a prošlost koju pokušava ostaviti iza sebe mogla bi postati jedan od ključnih zapleta prve sezone.
Krimić kakav dosad nismo imali?
Prema službenim informacijama, serija će kombinirati klasične kriminalističke slučajeve s dugoročnim osobnim pričama glavnih likova. Svaka epizoda donosit će novu istragu, dok će se privatni životi inspektora postupno rasplitati kroz cijelu sezonu. Autori najavljuju spoj humora, napetosti i tema koje odražavaju hrvatsku svakodnevicu.
Hoće li 'Specijalisti Zagreb' postati domaći odgovor na popularne europske kriminalističke hitove, publika će moći provjeriti od 7. rujna, kada RTL-ova prva kriminalistička serija stiže u udarni termin.